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Баскетболисты сборной Грузии сыграли друг против друга в матче Лиге чемпионов
Баскетболисты сборной Грузии сыграли друг против друга в матче Лиге чемпионов
Свой следующий матч в Лиге чемпионов "Тенерифе" проведет 1 февраля против турецкого "Дарюшшафака" 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T22:08+0400
2023-01-25T22:08+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Клубы баскетболистов сборной Грузии "Тенерифе" Георгия Шермадини и "Мурсия" Рати Андроникашвили и Тэда Макфаддена встретились между собой в матче второго этапа Лиги чемпионов FIBA. Сильнее оказалась команда Шермадини - 85:65. Шермадини был в стартовом составе с самого начала. Он отыграл 26 минут, набрал семь очков, сделал шесть подборов, одну передачу, один перехват. Оба игрока сборной Грузии, выступающие за "Мурсию", начали матч со скамейки запасных. Макфадден провел на площадке 15 минут. Он забросил два двухочковых и сделал результативную передачу. Андроникашвили отыграл пять минут, сделал две передачи и один подбор. Грузинский баскетболист провел блестящий матч в чемпионате Испании >>Свой следующий матч в Лиге чемпионов "Тенерифе" проведет 1 февраля против турецкого "Дарюшшафака", а "Мурсия" 31 января примет испанский "Бильбао".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, георгий шермадини, испания, баскетбол, новости грузинского баскетбола, лига чемпионов fiba
грузия, новости, спорт, георгий шермадини, испания, баскетбол, новости грузинского баскетбола, лига чемпионов fiba
Баскетболисты сборной Грузии сыграли друг против друга в матче Лиге чемпионов
Свой следующий матч в Лиге чемпионов "Тенерифе" проведет 1 февраля против турецкого "Дарюшшафака"
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Клубы баскетболистов сборной Грузии "Тенерифе" Георгия Шермадини и "Мурсия" Рати Андроникашвили и Тэда Макфаддена встретились между собой в матче второго этапа Лиги чемпионов FIBA.
Сильнее оказалась команда Шермадини - 85:65. Шермадини был в стартовом составе с самого начала. Он отыграл 26 минут, набрал семь очков, сделал шесть подборов, одну передачу, один перехват.
Оба игрока сборной Грузии, выступающие за "Мурсию", начали матч со скамейки запасных. Макфадден провел на площадке 15 минут. Он забросил два двухочковых и сделал результативную передачу. Андроникашвили отыграл пять минут, сделал две передачи и один подбор.
Свой следующий матч в Лиге чемпионов "Тенерифе" проведет 1 февраля против турецкого "Дарюшшафака", а "Мурсия" 31 января примет испанский "Бильбао".