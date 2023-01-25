https://sputnik-georgia.ru/20230125/ischite-zhenschinu---kto-obmanyval-abiturientov-v-gruzii-pritvorivshis-dekanom-274232972.html

Ищите женщину – кто обманывал абитуриентов в Грузии, притворившись деканом

Ищите женщину – кто обманывал абитуриентов в Грузии, притворившись деканом

Обвиняемая, предположительно, обманывала абитуриентов в течение двух лет 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T11:57+0400

2023-01-25T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Полиция задержала 48-летнюю Лию Вачадзе, которая выдавала себя за декана Тбилисского технического университета, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным следствия, обвиняемая обещала абитуриентам поступление в вуз без сдачи обязательных Единых национальных экзаменов, а также квартиры в Тбилиси для студентов за символическую плату. Накануне прокуратура Грузии уже предъявила ей обвинения. А Тбилисский городской суд поместил Вачадзе под арест на время следствия. В Грузии накрыли группу мошенников, заработавших миллион на наивных гражданах>>>По информации телеканала "Рустави 2", прокуратура подключилась к делу после того, как пострадавшие обнаружили, что женщина не работает в Техническом университете. Между тем, по словам пострадавших, для большей убедительности Вачадзе проводила для абитуриентов онлайн-уроки. Предполагаемые факты мошенничества были совершены в период с 2019 до 2022 года. Вачадзе пока не давала показаний, однако готова сотрудничать со следствием. По словам адвоката, подзащитную невозможно допросить, так она находится в шоковом состоянии. По информации прокуратуры, обвиняемая, желая незаконно присвоить деньги, уверяла потерпевших, что якобы как декан вуза может помочь поступить абитуриентам без сдачи Единых национальных экзаменов за 3-5 тысяч лари (более 1,1-2 тысяч долларов). Она также воспользовалась доверием потерпевших и солгала им, будто бы в рамках действующей студенческой программы может передать студентам квартиры в Тбилиси по минимальной цене – за 7-11 тысяч лари (около 2,6-4,2 тысячи долларов). Используя подобную схему, обвиняемая обманом присвоила сумму в размере более 119 тысяч лари (более 45 тысяч долларов), которые ей заплатили 10 потерпевших. Ей предъявлено обвинение по статье УК "Мошенничество, то есть завладение чужой вещью с целью противоправного присвоения или приобретение имущественного права путем обмана, повлекшее существенный ущерб, в крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Расследование продолжается, и не исключено, что круг пострадавших расширится. Прокуратура Грузии призывает граждан, подобным образом пострадавших от мошенников, немедленно обращаться в правоохранительные органы. Осторожно мошенники: электрораспределительная компания предупредила об обмане>>>Грузинский технический университет, ранее носивший название Политехнический институт Грузии, является одним из ведущих и самых крупных вузов страны. В нем 12 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. Ректором университета с 2020 года является Давид Гургенидзе. ГТУ был основан в 1922 году. Первую лекцию там прочитал известный математик и профессор Андрия Размадзе. Современное название и статус вуз получил в 1990 году. Для того, чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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