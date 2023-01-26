https://sputnik-georgia.ru/20230126/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-dekabre-274262581.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в декабре

Активы банковского сектора Грузии выросли в декабре

На конец декабря в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T09:01+0400

2023-01-26T09:01+0400

2023-01-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 2,9 миллиарда лари, или 4,3%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец декабря 2022 года объем активов банковского сектора составил 70,3 миллиарда лари (26,5 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,2 миллиарда лари.На конец декабря в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках выросСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 января 2023 года составил 44,31 миллиарда лари, что на 1,69 миллиарда лари, или на 3,96% больше, чем на начало декабря.Согласно отчету, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 133,96 миллиона лари, или 0,83%, а вклады до востребования увеличились на 1,55 лари, или 5,88%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 43,9%, что на 0,62 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 декабря.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в декабре составила 7,71%, в том числе 12,06% – по депозитам в национальной валюте и 1,21% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в национальной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в декабре 2022 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,16 миллиарда лари, или на 2,66%, и на 1 января текущего года составил 44,8 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 596,47 миллиона лари, или 2,48%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 564,43 миллиона лари, или 2,88%.Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума >>По данным Нацбанка, на конец декабря 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,6 миллиарда лари, что на 4,12% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,6 миллиарда лари, что на 3,43% больше, чем в предыдущем месяце.За декабрь 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,57%, или 365,62 миллиона лари, и на 1 января текущего года составил 23,66 миллиарда лари.По состоянию на 1 января текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,03%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем на 1 декабря 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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