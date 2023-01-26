https://sputnik-georgia.ru/20230126/gendirektor-kliniki-vivamedi-soobschila-ob-ugrozakh-v-ee-adres-274278691.html
Гендиректор клиники "Вивамеди" заявила об угрозах в ее адрес
Гендиректор клиники "Вивамеди" заявила об угрозах в ее адрес
Женщина утверждает, что ей угрожают невозможностью путешествовать 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T13:13+0400
2023-01-26T13:13+0400
2023-01-26T14:26+0400
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грузия
михаил саакашвили
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специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Гендиректор клиники "Вивамеди", в которой лечится осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, Нино Надирадзе заявила, что "непонятные типы" угрожают ей санкциями. Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили".По словам директора клиники, такими угрозами ее не напугать."Если бы в этом списке был отказ от родины, веры и языка, то я бы действительно волновалась. Как плохо вы меня знаете. Бабушку свою пугайте", – написала Надирадзе. Ранее Надирадзе сказала, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Кроме того, вице-спикер от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский заявил, что для оказания давления на врача и судью по делу Саакашвили используются грязные методы. В начале января стало известно, что Саакашвили написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского". В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского"."Риски есть" – врач оценил состояние Саакашвили, инфицированного коронавирусом>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди" (с 12 мая 2022 года). Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе пятерых американских экспертов, которые уже дали показания в суде: хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Коронавирус выявлен у Саакашвили>>Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилиси, украина, уильям браудер, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, обострение ситуации вокруг украины 2022
Гендиректор клиники "Вивамеди" заявила об угрозах в ее адрес
13:13 26.01.2023 (обновлено: 14:26 26.01.2023)
Женщина утверждает, что ей угрожают невозможностью путешествовать
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Гендиректор клиники "Вивамеди", в которой лечится осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, Нино Надирадзе заявила, что "непонятные типы" угрожают ей санкциями.
Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили".
"Какие-то непонятные типы мне угрожают какими-то санкциями, еще и список прислали... Мне угрожают, что ты не сможешь путешествовать, у тебя не будет денег, ты не сможешь есть", – написала Надирадзе на своей странице в соцсети.
По словам директора клиники, такими угрозами ее не напугать.
"Если бы в этом списке был отказ от родины, веры и языка, то я бы действительно волновалась. Как плохо вы меня знаете. Бабушку свою пугайте", – написала Надирадзе.
Ранее Надирадзе сказала, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Кроме того, вице-спикер от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский заявил, что для оказания давления на врача и судью по делу Саакашвили используются грязные методы.
В начале января стало известно, что Саакашвили написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского". В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского".
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди" (с 12 мая 2022 года). Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней.
В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.
Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе пятерых американских экспертов, которые уже дали показания в суде: хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.
Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка.
Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.