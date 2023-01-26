https://sputnik-georgia.ru/20230126/gendirektor-kliniki-vivamedi-soobschila-ob-ugrozakh-v-ee-adres-274278691.html

Гендиректор клиники "Вивамеди" заявила об угрозах в ее адрес

Гендиректор клиники "Вивамеди" заявила об угрозах в ее адрес

Женщина утверждает, что ей угрожают невозможностью путешествовать 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T13:13+0400

2023-01-26T13:13+0400

2023-01-26T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Гендиректор клиники "Вивамеди", в которой лечится осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, Нино Надирадзе заявила, что "непонятные типы" угрожают ей санкциями. Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили".По словам директора клиники, такими угрозами ее не напугать."Если бы в этом списке был отказ от родины, веры и языка, то я бы действительно волновалась. Как плохо вы меня знаете. Бабушку свою пугайте", – написала Надирадзе. Ранее Надирадзе сказала, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Кроме того, вице-спикер от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский заявил, что для оказания давления на врача и судью по делу Саакашвили используются грязные методы. В начале января стало известно, что Саакашвили написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского". В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского"."Риски есть" – врач оценил состояние Саакашвили, инфицированного коронавирусом>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди" (с 12 мая 2022 года). Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе пятерых американских экспертов, которые уже дали показания в суде: хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Коронавирус выявлен у Саакашвили>>Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилиси, украина, уильям браудер, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, обострение ситуации вокруг украины 2022