https://sputnik-georgia.ru/20230126/kakha-bekauri-v-tretiy-raz-izbran-glavoy-komissii-po-kommunikatsiyam-gruzii-274290764.html

Каха Бекаури в третий раз избран главой Комиссии по коммуникациям Грузии

Каха Бекаури в третий раз избран главой Комиссии по коммуникациям Грузии

Бекаури возглавил комиссию по коммуникациям впервые в 2017 году и после очередного избрания будет работать в этой должности до 2026 года 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T18:26+0400

2023-01-26T18:26+0400

2023-01-26T18:26+0400

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национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Каха Бекаури стал председателем Национальной комиссии по коммуникациям Грузии в третий раз, говорится в сообщении на сайте комиссии.Первый раз Бекаури возглавил комиссию в мае 2017 года.Кандидатуру Бекаури поддержали все члены комиссии. Голосование прошло в четверг и уже комиссия подтвердила свое решение. Теперь он будет возглавлять комиссию до декабря 2026 года.В первый раз Бекаури был избран на пост председателя комиссии в 2017 году, повторно - в 2020 году.Мобильная связь в Грузии: отчет комиссии по коммуникациям >>Кахи Бекаури родился 7 сентября 1969 года. Он является выпускником Тбилисского государственного университета, факультета кибернетики и прикладной математики.Многие годы Бекаури занимался педагогической деятельностью. В 2000-2002 годах он был заместителем председателя "Грузтелерадиовещания" по финансовой части.В 2004-2005 годах Бекаури занимал пост первого заместителя председателя Общественного телевидения Грузии, а в 2005-2010 годах был генеральным директором дистрибьюторской компании Other Entertaiment Limited.Комиссия по коммуникациям рассмотрит жалобу "Грузинской мечты" на оппозиционные ТВ >>Позже Бекаури стал генеральным директором телекомпании "Маэстро", где проработал до 2011 года. С марта по декабрь 2012 года он руководил телекомпанией "Мецхре архи".В январе 2014 года он стал членом Национальной комиссии по коммуникациям.Основными направления работы комиссии являются недопущение монополии в сфере вещания и электронных коммуникаций, способствование конкуренции и создание прозрачной регулирующей среды, а также содействие внедрению современных технологий и с этой целью активное сотрудничество с международными организациями и защита интересов потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, кахи бекаури, национальная комиссия по коммуникациям грузии