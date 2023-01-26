https://sputnik-georgia.ru/20230126/lider-gruzinskoy-mechty-rezko-otvetil-na-kritiku-eks-kongressmena-ssha-274298725.html

Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику экс-конгрессмена США

Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику экс-конгрессмена США

Экс-конгрессмен пытается перенести свои личные проблемы на Грузию, чего у него не получится, заявил депутат 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T22:12+0400

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2023-01-26T22:12+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Бывший конгрессмен США Адам Кинзингер не раз отличился заявлениями, которые основаны на ложной информации, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так депутат прокомментировал реакцию Кинзингера на вызов временного поверенного по делам Украины в Грузии Андрея Касьянова в МИД Грузии в связи с его заявлением о возможной массовой эвакуации украинских граждан. Кинзингер в соцсети обратился к грузинским властям с вопросом, когда в последний раз вызывали посла России или даже осуждали Россию. Это человек, которого практически исключили из собственной партии, подчеркнул Кобахидзе. "Соответственно у него есть собственные проблемы и, естественно, пытается перенести свои личные проблемы на Грузию, чего у него не получится", - заявил Кобахидзе. Кобахидзе также отметил, что раньше Кинзингир руководил "Группой поддержки Грузии" и как правило, должен быть хорошо знаком с существующей в Грузии реальностью, в том числе и с тем, существуют ли между Грузией и Россией дипломатические отношения. "Постыдная спекуляция"- в Тбилиси резко ответили временному поверенному Украины >>"Он этого не знает, что безусловно является отдельной проблемой. А если знает и умышленно распространяет ложь, т.н. фейк, то это еще большая проблема. Пусть общество рассудит, что стоит за всем этим", - отметил Кобахидзе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. "Грузины будут только рады" – в Тбилиси ответили на заявление Лаврова>>Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, сша