https://sputnik-georgia.ru/20230126/minyust-gruzii-byuro-ekspertizy-ne-podtverdilo-dostovernost-diagnozov-saakashvili-274300096.html

Минюст Грузии: Бюро экспертизы не подтвердило достоверность диагнозов Саакашвили

Минюст Грузии: Бюро экспертизы не подтвердило достоверность диагнозов Саакашвили

Пенитенциарная служба представит заключение суду, который рассматривает вопрос освобождения или отсрочки наказания осужденному Саакашвили 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T21:48+0400

2023-01-26T21:48+0400

2023-01-26T22:33+0400

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министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули не подтвердило достоверность и неопровержимость диагнозов осужденного Михаила Саакашвили, поставленных центром "Эмпатия", заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Центр "Эмпатия" установил Саакашвили ряд диагнозов, среди которых деменция и кахлексия. Адвокаты экс-президента Грузии настаивают на освобождении Сааакашвили от отбывания заключения или отсрочке наказания из-за поставленных диагнозов. По словам Брегадзе, Специальная пенитенциарная служба для установления полноценной истины 8 декабря 2022 года обратилась к Национальному бюро экспертизы с вопросом - насколько достоверно заключение центра "Эмпатия" и насколько поставленные им диагнозы соответствуют грузинском у законодательству. Цулукиани: Саакашвили - заключенный со сложным поведением >>"Сегодня, 26 января 2023 года мы получили заключение Национального бюро, в котором охвачено три направления: психиатрический, неврологический и гастроэнтерологический диагнозы. Смело можно сказать, что в соответствии с заключением Национального бюро экспертизы, ранее поставленные психиатрический, неврологический и гастроэнтерологический диагнозы не являются достоверными и неопровержимыми", - сказал Брегадзе. По его словам, Специальная пенитенциарная служба представит заключение суду, который рассматривает вопрос освобождения или отсрочки наказания осужденному Саакашвили. В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". "Пародия на защиту прав человека" - депутат парламента Грузии о "списке Саакашвили" >>Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей - а таковых десятки - занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж - в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, политика, министерство юстиции грузии