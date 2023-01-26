https://sputnik-georgia.ru/20230126/minyust-gruzii-byuro-ekspertizy-ne-podtverdilo-dostovernost-diagnozov-saakashvili-274300096.html
Минюст Грузии: Бюро экспертизы не подтвердило достоверность диагнозов Саакашвили
Минюст Грузии: Бюро экспертизы не подтвердило достоверность диагнозов Саакашвили
Пенитенциарная служба представит заключение суду, который рассматривает вопрос освобождения или отсрочки наказания осужденному Саакашвили 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T21:48+0400
2023-01-26T21:48+0400
2023-01-26T22:33+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
рати брегадзе
специальная пенитенциарная служба
тбилисский городской суд
политика
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули не подтвердило достоверность и неопровержимость диагнозов осужденного Михаила Саакашвили, поставленных центром "Эмпатия", заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Центр "Эмпатия" установил Саакашвили ряд диагнозов, среди которых деменция и кахлексия. Адвокаты экс-президента Грузии настаивают на освобождении Сааакашвили от отбывания заключения или отсрочке наказания из-за поставленных диагнозов. По словам Брегадзе, Специальная пенитенциарная служба для установления полноценной истины 8 декабря 2022 года обратилась к Национальному бюро экспертизы с вопросом - насколько достоверно заключение центра "Эмпатия" и насколько поставленные им диагнозы соответствуют грузинском у законодательству. Цулукиани: Саакашвили - заключенный со сложным поведением >>"Сегодня, 26 января 2023 года мы получили заключение Национального бюро, в котором охвачено три направления: психиатрический, неврологический и гастроэнтерологический диагнозы. Смело можно сказать, что в соответствии с заключением Национального бюро экспертизы, ранее поставленные психиатрический, неврологический и гастроэнтерологический диагнозы не являются достоверными и неопровержимыми", - сказал Брегадзе. По его словам, Специальная пенитенциарная служба представит заключение суду, который рассматривает вопрос освобождения или отсрочки наказания осужденному Саакашвили. В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". "Пародия на защиту прав человека" - депутат парламента Грузии о "списке Саакашвили" >>Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей - а таковых десятки - занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж - в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, политика, министерство юстиции грузии
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, политика, министерство юстиции грузии
Минюст Грузии: Бюро экспертизы не подтвердило достоверность диагнозов Саакашвили
21:48 26.01.2023 (обновлено: 22:33 26.01.2023)
Пенитенциарная служба представит заключение суду, который рассматривает вопрос освобождения или отсрочки наказания осужденному Саакашвили
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули не подтвердило достоверность и неопровержимость диагнозов осужденного Михаила Саакашвили, поставленных центром "Эмпатия", заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Центр "Эмпатия" установил Саакашвили ряд диагнозов, среди которых деменция и кахлексия. Адвокаты экс-президента Грузии настаивают на освобождении Сааакашвили от отбывания заключения или отсрочке наказания из-за поставленных диагнозов.
По словам Брегадзе, Специальная пенитенциарная служба для установления полноценной истины 8 декабря 2022 года обратилась к Национальному бюро экспертизы с вопросом - насколько достоверно заключение центра "Эмпатия" и насколько поставленные им диагнозы соответствуют грузинском у законодательству.
"Сегодня, 26 января 2023 года мы получили заключение Национального бюро, в котором охвачено три направления: психиатрический, неврологический и гастроэнтерологический диагнозы. Смело можно сказать, что в соответствии с заключением Национального бюро экспертизы, ранее поставленные психиатрический, неврологический и гастроэнтерологический диагнозы не являются достоверными и неопровержимыми", - сказал Брегадзе.
По его словам, Специальная пенитенциарная служба представит заключение суду, который рассматривает вопрос освобождения или отсрочки наказания осужденному Саакашвили.
В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди".
Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей - а таковых десятки - занимает многие часы.
Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж - в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.