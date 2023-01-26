https://sputnik-georgia.ru/20230126/natsdvizhenie-ili-usilitsya-ili-umret---chto-zhdet-oppozitsionnuyu-partii-gruzii-274301323.html

Лидер "Нацдвижения" предрек будущее партии - страсти перед выборами накаляются

Лидер "Нацдвижения" предрек будущее партии - страсти перед выборами накаляются

Выборы председателя стартуют утром 28 января и продлятся двое суток 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T23:25+0400

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петре цискаришвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Результатом выборов председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" может быть только ее усиление или окажется на грани исчезновения, заявил один из кандидатов, действующий глава партии Ника Мелия. Выборы председателя стартуют утром 28 января и продлятся двое суток. К вечеру 30 января станет известно имя нового председателя партии. Голосовать смогут 49 756 человек, которые прошли регистрацию. При этом он заявил о недопустимости неформального правления партией. "Народ хочет защитить партию от неформального влияния и спасти ее! Народ хочет, чтобы влияние на партию имел народ, а не деньги. Народ хочет, чтобы партия управлялась их избранником, а не теми, кто за кулисами. Народ хочет, чтобы процессы вели лидеры, а не представители серых кардиналов", - отметил Мелия. Главным конкурентов Мелия на выборах председателя "Нацдвижения" является сторонник радикальных действий депутат парламента Леван Хабеишвили. Его поддерживают члены Кабмина времен президентства Михаила Саакашвили - экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, которого правящая партия "Грузинская мечта" называет олигархом, и экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Хабеишвили уже заявил, что в случае проигрыша намерен остаться в партии, а Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, примет после выборов.На пост председателя "Нацдвижения" также претендуют бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей >>Выборы председателя "Нацдвижения" были назначены после, того, как взбунтовалась часть лидеров партии, так называемая "старая гвардия" во главе с Хабеишвили. Они обвинили Мелия в пассивности, когда дело касается освобождения Саакашвили из заключения. В свою очередь Хабеишвили в среду, то есть за несколько дней до выборов, заявил, что готов нарушить закон и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. "Единое национальное движение" стало заметно терять позиции в последний год. Согласно последним опросам осенью 2022 года, его поддержка колебалась от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Лидер "Нацдвижения" заявил, что его оппоненты пересекли практически все красные линии>>Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, петре цискаришвили, единое нацдвижение