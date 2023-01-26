https://sputnik-georgia.ru/20230126/tri-krupneyshikh-banka-gruzii-ofitsialno-stali-sistemnymi-274261591.html
Три крупнейших банка Грузии официально стали системными
Три крупнейших банка Грузии официально стали системными
Системно значимыми банками были признаны TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T07:01+0400
2023-01-26T07:01+0400
2023-01-26T08:11+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Три коммерческих банка Грузии из 14 функционирующих в Грузии признаны системно значимыми банками. Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями. Согласно решению Национального банка Грузии, системно значимыми банками были признаны TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank. Банки Грузии будут работать по новым стандартам >>Для этих банков установлен системный буфер, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал. Для TBC Bank и "Банка Грузии" буфер системного капитала будет составлять 2,5% для каждого, а для Liberty Bank – 1%. При этом буфер системного капитала будет меняться в зависимости от значительного изменения критериев системного значения. Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику >>Также приказом установлен верхний предел системного буфера, который на текущем этапе составляет 2,5%. Однако, если концентрация депозитов в отдельных банках в системе превысит 40%, верхняя граница надбавки системности для указанного банка увеличится до 3%. И, чтобы верхняя граница системного буфера вернулась к 2,5%, банк должен уменьшить долю депозитов в соответствии с утвержденной методикой, чтобы она не превышала 40%. В отношении верхнего придела приказ Нацбанка вступит в силу с 1 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", liberty bank, национальный банк грузии
грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", liberty bank, национальный банк грузии
Три крупнейших банка Грузии официально стали системными
07:01 26.01.2023 (обновлено: 08:11 26.01.2023)
Системно значимыми банками были признаны TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank
ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Три коммерческих банка Грузии из 14 функционирующих в Грузии признаны системно значимыми банками.
Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями.
Согласно решению Национального банка Грузии, системно значимыми банками были признаны TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank.
Для этих банков установлен системный буфер, исходя из критериев системного значения которых входит число депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов и инвестиции в капитал.
Для TBC Bank и "Банка Грузии" буфер системного капитала будет составлять 2,5% для каждого, а для Liberty Bank – 1%.
При этом буфер системного капитала будет меняться в зависимости от значительного изменения критериев системного значения.
Также приказом установлен верхний предел системного буфера, который на текущем этапе составляет 2,5%. Однако, если концентрация депозитов в отдельных банках в системе превысит 40%, верхняя граница надбавки системности для указанного банка увеличится до 3%. И, чтобы верхняя граница системного буфера вернулась к 2,5%, банк должен уменьшить долю депозитов в соответствии с утвержденной методикой, чтобы она не превышала 40%.
В отношении верхнего придела приказ Нацбанка вступит в силу с 1 апреля.