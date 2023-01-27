https://sputnik-georgia.ru/20230127/gruziya-i-velikobritaniya-podpisali-dogovor-o-vozdushnom-soobschenii-274335145.html

Грузия и Великобритания подписали договор о воздушном сообщении

Грузия и Великобритания подписали договор о воздушном сообщении

Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T22:36+0400

2023-01-27T22:36+0400

2023-01-27T22:36+0400

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геннадий арвеладзе

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Правительства Грузии и Великобритании подписали соглашение "О воздушном сообщении", которое будет содействовать осуществлению регулярных авиаперевозок и развитию туризма между странами, заявил замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе. Договор между правительствами двух стран подписали Арвеладзе и министр авиации, морского судоходства и безопасности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Баронесса Вер в Лондоне. Документ был подписан в рамках восьмого раунда Уордропского стратегического диалога. Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией >>Согласно соглашению о воздушном сообщении авиакомпаниям разрешено самостоятельно определять тарифы, пропускную способность и частоту, воздушное сообщение будет возможно между любыми существующими на территории стран пунктами, из которых будет осуществляться международное воздушное сообщение. Также проект соглашения будет регулировать такие важные вопросы, как безопасность полетов и авиационная безопасность, предоставление прав, назначение авиаперевозчиков, использование Чикагской конвенции, использование авиакомпаниями совместных кодексов и др. Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией >>Аналогичные соглашения Грузией уже подписаны со многими странами-партнерами, включая Израиль, Китай, Корею, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и др. Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, туризм, великобритания, геннадий арвеладзе, авиасообщение в грузии