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Грузия и Великобритания подписали договор о воздушном сообщении
Грузия и Великобритания подписали договор о воздушном сообщении
Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T22:36+0400
2023-01-27T22:36+0400
2023-01-27T22:36+0400
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геннадий арвеладзе
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Правительства Грузии и Великобритании подписали соглашение "О воздушном сообщении", которое будет содействовать осуществлению регулярных авиаперевозок и развитию туризма между странами, заявил замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе. Договор между правительствами двух стран подписали Арвеладзе и министр авиации, морского судоходства и безопасности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Баронесса Вер в Лондоне. Документ был подписан в рамках восьмого раунда Уордропского стратегического диалога. Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией >>Согласно соглашению о воздушном сообщении авиакомпаниям разрешено самостоятельно определять тарифы, пропускную способность и частоту, воздушное сообщение будет возможно между любыми существующими на территории стран пунктами, из которых будет осуществляться международное воздушное сообщение. Также проект соглашения будет регулировать такие важные вопросы, как безопасность полетов и авиационная безопасность, предоставление прав, назначение авиаперевозчиков, использование Чикагской конвенции, использование авиакомпаниями совместных кодексов и др. Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией >>Аналогичные соглашения Грузией уже подписаны со многими странами-партнерами, включая Израиль, Китай, Корею, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и др. Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, туризм, великобритания, геннадий арвеладзе, авиасообщение в грузии
новости, грузия, экономика, туризм, великобритания, геннадий арвеладзе, авиасообщение в грузии
Грузия и Великобритания подписали договор о воздушном сообщении
Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Правительства Грузии и Великобритании подписали соглашение "О воздушном сообщении", которое будет содействовать осуществлению регулярных авиаперевозок и развитию туризма между странами, заявил замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе.
Договор между правительствами двух стран подписали Арвеладзе и министр авиации, морского судоходства и безопасности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Баронесса Вер в Лондоне.
Документ был подписан в рамках восьмого раунда Уордропского стратегического диалога.
Согласно соглашению о воздушном сообщении авиакомпаниям разрешено самостоятельно определять тарифы, пропускную способность и частоту, воздушное сообщение будет возможно между любыми существующими на территории стран пунктами, из которых будет осуществляться международное воздушное сообщение.
Также проект соглашения будет регулировать такие важные вопросы, как безопасность полетов и авиационная безопасность, предоставление прав, назначение авиаперевозчиков, использование Чикагской конвенции, использование авиакомпаниями совместных кодексов и др.
Аналогичные соглашения Грузией уже подписаны со многими странами-партнерами, включая Израиль, Китай, Корею, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и др.
Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза.