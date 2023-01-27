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Грузия и Великобритания подписали договор о воздушном сообщении
Грузия и Великобритания подписали договор о воздушном сообщении
Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза 27.01.2023, Sputnik Грузия
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2023-01-27T22:36+0400
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великобритания
геннадий арвеладзе
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Правительства Грузии и Великобритании подписали соглашение "О воздушном сообщении", которое будет содействовать осуществлению регулярных авиаперевозок и развитию туризма между странами, заявил замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе. Договор между правительствами двух стран подписали Арвеладзе и министр авиации, морского судоходства и безопасности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Баронесса Вер в Лондоне. Документ был подписан в рамках восьмого раунда Уордропского стратегического диалога. Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией &gt;&gt;Согласно соглашению о воздушном сообщении авиакомпаниям разрешено самостоятельно определять тарифы, пропускную способность и частоту, воздушное сообщение будет возможно между любыми существующими на территории стран пунктами, из которых будет осуществляться международное воздушное сообщение. Также проект соглашения будет регулировать такие важные вопросы, как безопасность полетов и авиационная безопасность, предоставление прав, назначение авиаперевозчиков, использование Чикагской конвенции, использование авиакомпаниями совместных кодексов и др. Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией &gt;&gt;Аналогичные соглашения Грузией уже подписаны со многими странами-партнерами, включая Израиль, Китай, Корею, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и др. Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, экономика, туризм, великобритания, геннадий арвеладзе, авиасообщение в грузии
новости, грузия, экономика, туризм, великобритания, геннадий арвеладзе, авиасообщение в грузии

Грузия и Великобритания подписали договор о воздушном сообщении

22:36 27.01.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПравительства Грузии и Великобритании подписали соглашение "О воздушном сообщении"
Правительства Грузии и Великобритании подписали соглашение О воздушном сообщении - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Правительства Грузии и Великобритании подписали соглашение "О воздушном сообщении", которое будет содействовать осуществлению регулярных авиаперевозок и развитию туризма между странами, заявил замглавы Минэкономики Грузии Геннадий Арвеладзе.
Договор между правительствами двух стран подписали Арвеладзе и министр авиации, морского судоходства и безопасности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Баронесса Вер в Лондоне.
Документ был подписан в рамках восьмого раунда Уордропского стратегического диалога.
Грузия обсуждает прямое авиасообщение с Великобританией >>
Согласно соглашению о воздушном сообщении авиакомпаниям разрешено самостоятельно определять тарифы, пропускную способность и частоту, воздушное сообщение будет возможно между любыми существующими на территории стран пунктами, из которых будет осуществляться международное воздушное сообщение.
Также проект соглашения будет регулировать такие важные вопросы, как безопасность полетов и авиационная безопасность, предоставление прав, назначение авиаперевозчиков, использование Чикагской конвенции, использование авиакомпаниями совместных кодексов и др.
Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией >>
Аналогичные соглашения Грузией уже подписаны со многими странами-партнерами, включая Израиль, Китай, Корею, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и др.
Двустороннее оформление договора с Великобританией стало необходимо после выхода страны из Евросоюза.
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