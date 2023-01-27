https://sputnik-georgia.ru/20230127/kak-izmenilas-gruziya-za-10-let-talakvadze-rasskazal-ob-uspekhakh-strany-na-sessii-pase-274320969.html
Как изменилась Грузия за 10 лет? Талаквадзе рассказал об успехах страны на сессии ПАСЕ
Как изменилась Грузия за 10 лет? Талаквадзе рассказал об успехах страны на сессии ПАСЕ
Грузия доказала, что может проводить реформы и укреплять демократию, несмотря на вызовы, подчеркнул политик 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T14:56+0400
2023-01-27T14:56+0400
2023-01-27T15:01+0400
политика
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тбилиси
арчил талаквадзе
пасе
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. На сегодняшний день Грузия намного лучше, чем она была десять лет назад, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе, выступая с речью на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Накануне ПАСЕ принял резолюцию, в которой говорится, что ассамблея приветствует прогресс, достигнутый Грузией в вопросе выполнения своих обязательств, однако власти должны продолжить реформы на пути к евроинтеграции. Как отметил политик, Грузия доказала, что несмотря на вызовы, она может проводить реформы и укреплять демократию. По его словам, проведенные за последние годы работы включают конституционные поправки, с помощью которых были обеспечены более сильные гарантии защиты прав человека. "Сейчас у нас есть более сильный и плюралистический парламент с более эффективными механизмами надзора и подотчетности, а также для деятельности оппозиции. СМИ стали независимыми и многообразными", – заявил Талаквадзе. По его словам, в результате судебной реформы на 60% сократилось количество исков в Европейский суд по права человека против Грузии. Как отметил Талаквадзе, указанные результаты дают основания продолжать реформу судебной системы. Резолюция ПАСЕ по Грузии: прогресс есть, но нужно продолжать работу>>Как отмечено в принятой резолюции ПАСЕ, ассамблея по-прежнему обеспокоена политической поляризацией в стране, которая влияет на реформы и на участие заинтересованных сторон в реформах, что необходимо для дальнейшей демократической консолидации Грузии и евроатлантической интеграции страны. Ассамблея также призывает власти провести тщательную независимую оценку реформ судебной системы в целях определения направлений будущих реформ для "обеспечения подлинной независимости судебной системы в стране". В резолюции также говорится о необходимости понизить напряженность в грузинской медиасреде. ПАСЕ призывает правительство выполнить 12 рекомендаций Евросоюза, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС, к чему она справедливо стремится, отмечено в резолюции. О чем поговорили Кобахидзе и президент ПАСЕ?>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, арчил талаквадзе, пасе, совет европы
политика, грузия, новости, тбилиси, арчил талаквадзе, пасе, совет европы
Как изменилась Грузия за 10 лет? Талаквадзе рассказал об успехах страны на сессии ПАСЕ
14:56 27.01.2023 (обновлено: 15:01 27.01.2023)
Грузия доказала, что может проводить реформы и укреплять демократию, несмотря на вызовы, подчеркнул политик
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. На сегодняшний день Грузия намного лучше, чем она была десять лет назад, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе, выступая с речью на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Накануне ПАСЕ принял резолюцию, в которой говорится, что ассамблея приветствует прогресс, достигнутый Грузией в вопросе выполнения своих обязательств, однако власти должны продолжить реформы на пути к евроинтеграции.
"Хорошо, что у нас есть разработанные ЕС 12 рекомендаций, которые четко определяет путь демократических реформ Грузии для евроинтеграции. Сегодня у нас действительно лучшая Грузию, чем была 10 лет назад. Благодарю за прекрасное сотрудничество и уверяю вас, наших партнеров, что обязательства действительно будут выполнены", - заявил Талаквадзе.
Как отметил политик, Грузия доказала, что несмотря на вызовы, она может проводить реформы и укреплять демократию. По его словам, проведенные за последние годы работы включают конституционные поправки, с помощью которых были обеспечены более сильные гарантии защиты прав человека.
"Сейчас у нас есть более сильный и плюралистический парламент с более эффективными механизмами надзора и подотчетности, а также для деятельности оппозиции. СМИ стали независимыми и многообразными", – заявил Талаквадзе.
По его словам, в результате судебной реформы на 60% сократилось количество исков в Европейский суд по права человека против Грузии. Как отметил Талаквадзе, указанные результаты дают основания продолжать реформу судебной системы.
Как отмечено в принятой резолюции ПАСЕ, ассамблея по-прежнему обеспокоена политической поляризацией в стране, которая влияет на реформы и на участие заинтересованных сторон в реформах, что необходимо для дальнейшей демократической консолидации Грузии и евроатлантической интеграции страны.
Ассамблея также призывает власти провести тщательную независимую оценку реформ судебной системы в целях определения направлений будущих реформ для "обеспечения подлинной независимости судебной системы в стране".
В резолюции также говорится о необходимости понизить напряженность в грузинской медиасреде.
ПАСЕ призывает правительство выполнить 12 рекомендаций Евросоюза, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС, к чему она справедливо стремится, отмечено в резолюции.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.