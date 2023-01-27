https://sputnik-georgia.ru/20230127/lider-pravyaschey-partii-gruzii-zhdet-raskola-natsdvizheniya-posle-vyborov-274303001.html

Лидер правящей партии Грузии ждет раскола "Нацдвижения" после выборов

Лидер правящей партии Грузии ждет раскола "Нацдвижения" после выборов

Раскол в "Нацдвижении" будет способствовать правильному развитию демократии, считает депутат 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T07:01+0400

2023-01-27T07:01+0400

2023-01-27T07:01+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Какой бы фланг не выиграл бы выборы председателя оппозиционной партии "Единое национальное движения", партию ждет раскол, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют 28 января и продляться до утра 30 января. Всего зарегистрировано четыре кандидата на этот пост, однако основная борьба ведется между нынешним главой партии Никой Мелия и активным членом партии Леваном Хабеишвили, за которым стоят представители старой гвардии партии, в том числе экс-министр обороны и бизнесмен Давид Кезерашвили. При этом председатель "Грузинской мечты" считает, что раскол в "Нацдвижении" будет способствовать правильному развитию демократии, так как в партии сейчас идет "война олигархов". "Единое национальное движение", несмотря на потерю рейтингов в последние годы, остается единственной силой которая по размеру финансирования, охвату регионов и партийному активу является второй в Грузии партией после "Грузинской мечты". Эксперты предполагают, что, если проходной барьер для политических партий не будет снижен к предстоящем осенью будущего года парламентским выборам, реальные шансы попасть в парламент есть только у "Грузинской мечты" и "Нацдвижения". Выборы в Нацдвижении Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. С тех пор борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили стала набирать обороты. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Лидер "Нацдвижения" предрек будущее партии - страсти перед выборами накаляются >>Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Вместе с тем, в начале недели Мелия сообщил о кадровых изменениях, которые он намерен провести после завершения внутрипартийных выборов. В частности, на пост генерального секретаря партии Мелия намерен назначить Георгия Киртадзе. На данный момент эту должность занимает Петре Цискаришвили. Заявление Мелия раскритиковал его конкурент – Леван Хабеишвили и сам Цискаришвили. Последний предупредил, что внутрипартийные выборы завершатся победой Хабеишвили и "анонсированные репрессии не будут реализованы". Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей >>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам осенью 2022 года , его поддержка колебалась от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ника мелия, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение