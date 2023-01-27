https://sputnik-georgia.ru/20230127/lider-pravyaschey-partii-gruzii-zhdet-raskola-natsdvizheniya-posle-vyborov-274303001.html
Лидер правящей партии Грузии ждет раскола "Нацдвижения" после выборов
Лидер правящей партии Грузии ждет раскола "Нацдвижения" после выборов
Раскол в "Нацдвижении" будет способствовать правильному развитию демократии, считает депутат 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T07:01+0400
2023-01-27T07:01+0400
2023-01-27T07:01+0400
политика
новости
грузия
ника мелия
леван хабеишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Какой бы фланг не выиграл бы выборы председателя оппозиционной партии "Единое национальное движения", партию ждет раскол, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют 28 января и продляться до утра 30 января. Всего зарегистрировано четыре кандидата на этот пост, однако основная борьба ведется между нынешним главой партии Никой Мелия и активным членом партии Леваном Хабеишвили, за которым стоят представители старой гвардии партии, в том числе экс-министр обороны и бизнесмен Давид Кезерашвили. При этом председатель "Грузинской мечты" считает, что раскол в "Нацдвижении" будет способствовать правильному развитию демократии, так как в партии сейчас идет "война олигархов". "Единое национальное движение", несмотря на потерю рейтингов в последние годы, остается единственной силой которая по размеру финансирования, охвату регионов и партийному активу является второй в Грузии партией после "Грузинской мечты". Эксперты предполагают, что, если проходной барьер для политических партий не будет снижен к предстоящем осенью будущего года парламентским выборам, реальные шансы попасть в парламент есть только у "Грузинской мечты" и "Нацдвижения". Выборы в Нацдвижении Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. С тех пор борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили стала набирать обороты. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Лидер "Нацдвижения" предрек будущее партии - страсти перед выборами накаляются >>Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Вместе с тем, в начале недели Мелия сообщил о кадровых изменениях, которые он намерен провести после завершения внутрипартийных выборов. В частности, на пост генерального секретаря партии Мелия намерен назначить Георгия Киртадзе. На данный момент эту должность занимает Петре Цискаришвили. Заявление Мелия раскритиковал его конкурент – Леван Хабеишвили и сам Цискаришвили. Последний предупредил, что внутрипартийные выборы завершатся победой Хабеишвили и "анонсированные репрессии не будут реализованы". Выборы лидера "Нацдвижения" – завершилась регистрация избирателей >>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам осенью 2022 года , его поддержка колебалась от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ника мелия, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение
политика, новости, грузия, ника мелия, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение
Лидер правящей партии Грузии ждет раскола "Нацдвижения" после выборов
Раскол в "Нацдвижении" будет способствовать правильному развитию демократии, считает депутат
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Какой бы фланг не выиграл бы выборы председателя оппозиционной партии "Единое национальное движения", партию ждет раскол, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют 28 января и продляться до утра 30 января. Всего зарегистрировано четыре кандидата на этот пост, однако основная борьба ведется между нынешним главой партии Никой Мелия и активным членом партии Леваном Хабеишвили, за которым стоят представители старой гвардии партии, в том числе экс-министр обороны и бизнесмен Давид Кезерашвили.
"В любом случае этот процесс завершится хорошо, хорошо для страны и демократии, так как последней его точкой станет раскол "Нацдвижения" кто бы не выиграл выборы – одна или вторая сторона, фланг Кезерашвили или фланг, связанный с Мелия", - сказал Кобахидзе журналистам.
При этом председатель "Грузинской мечты" считает, что раскол в "Нацдвижении" будет способствовать правильному развитию демократии, так как в партии сейчас идет "война олигархов".
"Единое национальное движение", несмотря на потерю рейтингов в последние годы, остается единственной силой которая по размеру финансирования, охвату регионов и партийному активу является второй в Грузии партией после "Грузинской мечты".
Эксперты предполагают, что, если проходной барьер для политических партий не будет снижен к предстоящем осенью будущего года парламентским выборам, реальные шансы попасть в парламент есть только у "Грузинской мечты" и "Нацдвижения".
Выборы в Нацдвижении
Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. С тех пор борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили стала набирать обороты.
В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов.
Вместе с тем, в начале недели Мелия сообщил о кадровых изменениях, которые он намерен провести после завершения внутрипартийных выборов. В частности, на пост генерального секретаря партии Мелия намерен назначить Георгия Киртадзе. На данный момент эту должность занимает Петре Цискаришвили.
Заявление Мелия раскритиковал его конкурент – Леван Хабеишвили и сам Цискаришвили. Последний предупредил, что внутрипартийные выборы завершатся победой Хабеишвили и "анонсированные репрессии не будут реализованы".
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам осенью 2022 года , его поддержка колебалась от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.