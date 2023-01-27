https://sputnik-georgia.ru/20230127/proizvodstvo-nefteproduktov-rasshiryaetsya-v-gruzii-274328510.html
Производство нефтепродуктов расширяется в Грузии
Производство нефтепродуктов расширяется в Грузии
Предприятие увеличит общий объем хранения до 20 000 тонн, в результате чего будут обеспечены бесперебойные поставки продукции клиентам 27.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-27T20:43+0400
2023-01-27T20:43+0400
2023-01-27T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Предприятие по переработке нефтепродуктов "Руставойл" продолжит свою деятельность под названием Serpens, сообщает пресс-служба мэрии Рустави. По данным мэрии, предприятие, занимающееся производством и поставкой битума, было обновлено и после ребрендинга увеличит общий объем хранения до 20 000 тонн, в результате чего будут обеспечены бесперебойные поставки продукции клиентам. Также увеличиваются мощности железнодорожной инфраструктуры, и вместо восьми одновременно можно будет принимать, разгружать и загружать 32 вагона-цистерны. Продолжит ли снижаться цена на бензин в Грузии? >>В настоящее время в компании работает около 70 человек, в основном местные жители Кроме того, планируется привлечь десять высококвалифицированных специалистов с международным опытом для улучшения стандарта работы предприятия. Строительство высокотехнологичного завода по переработке нефтепродуктов по современным стандартам было завершено в 2019 году. Насколько выросла зависимость экономики Грузии от России в 2022 году – оценка эксперта >>В рамках госпрограммы компании был передан обещанный земельный участок в 10 га в промышленной зоне города Рустави. Объем инвестиций компании составил 30 миллионов лари. Расположенный в Рустави завод по переработке нефтепродуктов американского стандарта Serpens производит 5 различных марок битума самого высокого качества, соответствующего климатическим условиям разных регионов Грузии, и обеспечивает его доставку по всей Грузии в течение 1-7 часов. Предприятие будет не только получать сырье, но и обеспечивать его хранение в увеличенных хранилищах после модернизации, что обеспечивает стабильно высокое качество битума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, рустави, нефтепродукты
грузия, экономика, новости, рустави, нефтепродукты
Производство нефтепродуктов расширяется в Грузии
Предприятие увеличит общий объем хранения до 20 000 тонн, в результате чего будут обеспечены бесперебойные поставки продукции клиентам
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Предприятие по переработке нефтепродуктов "Руставойл" продолжит свою деятельность под названием Serpens, сообщает пресс-служба мэрии Рустави.
По данным мэрии, предприятие, занимающееся производством и поставкой битума, было обновлено и после ребрендинга увеличит общий объем хранения до 20 000 тонн, в результате чего будут обеспечены бесперебойные поставки продукции клиентам.
Также увеличиваются мощности железнодорожной инфраструктуры, и вместо восьми одновременно можно будет принимать, разгружать и загружать 32 вагона-цистерны.
В настоящее время в компании работает около 70 человек, в основном местные жители
Кроме того, планируется привлечь десять высококвалифицированных специалистов с международным опытом для улучшения стандарта работы предприятия.
Строительство высокотехнологичного завода по переработке нефтепродуктов по современным стандартам было завершено в 2019 году.
В рамках госпрограммы компании был передан обещанный земельный участок в 10 га в промышленной зоне города Рустави. Объем инвестиций компании составил 30 миллионов лари.
Расположенный в Рустави завод по переработке нефтепродуктов американского стандарта Serpens производит 5 различных марок битума самого высокого качества, соответствующего климатическим условиям разных регионов Грузии, и обеспечивает его доставку по всей Грузии в течение 1-7 часов. Предприятие будет не только получать сырье, но и обеспечивать его хранение в увеличенных хранилищах после модернизации, что обеспечивает стабильно высокое качество битума.