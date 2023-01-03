https://sputnik-georgia.ru/20230103/naskolko-vyrosla-zavisimost-ekonomiki-gruzii-ot-rossii-v-2022-godu--otsenka-eksperta-273614438.html

Насколько выросла зависимость экономики Грузии от России в 2022 году – оценка эксперта

Насколько выросла зависимость экономики Грузии от России в 2022 году – оценка эксперта

В условиях отсутствия дипломатических связей, прямого авиасообщения и действующего визового режима в одностороннем порядке Грузия и Россия довольно... 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T10:04+0400

2023-01-03T10:04+0400

2023-01-03T10:04+0400

грузия

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Согласно данным статистики, товарооборот между странами в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с данными за 11 месяцев 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов. Если капнуть глубже, выяснится, что соседняя Россия сыграла положительную роль в росте практически всех экономических показателей. Насколько сильно выросла экономическая зависимость Грузии от России, Sputnik Грузия рассказал вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>В первую очередь, эксперт напомнил о ноябрьском обзоре международного рейтингового агентства Standart & Poor's, согласно которому высокий рост экономики Грузии обеспечили приток мигрантов из России и перечисляемые ими денежные средства. По данным организации, из-за притока мигрантов экономика Грузии выросла на 10,3% вопреки ожидаемым прогнозам. В январе-ноябре 2022 года Грузия получила от России примерно на 2,850 миллиарда долларов больше доходов за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. "В январе-ноябре 2022 года доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России составляли 12,6% экономики Грузии (ВВП), тогда как в январе-сентябре 2021 года этот показатель достигал 6,3%, а максимум - 10,4% в 2019 году", - сказал Шенгелия. Это означает, что по сравнению с прошлыми годами экономическая зависимость Грузии от России возрастает. Рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением денежных переводов, заключил Шенгелия. Лидер в регионе во второй раз – итоги экономики Грузии в 2022 году >>Тем не менее, эксперт уверяет, что в 2022 году экономическая зависимость Грузии от России, несмотря на значительный рост, не достигла такого уровня, что даже при полном прекращении экономических отношений с этой страной Грузия окажется в глубоком кризисе и страна не сможет развиваться. В январе-ноябре 2022 года импорт из России увеличился на 73% и составил более 1,6 млрд долларов. Доля импорта из России в общем объеме импорта Грузии составила 13,1%, что является самым высоким показателем за последние 16 лет. После начала событий на Украине, из России больше всего вырос импорт нефтепродуктов (топлива) – на 350% (329 млн долларов). Доля российского топлива в импорте составила более 50%. Импорт угля и кокса увеличился в три раза до 57 млн ​​долларов; Помимо России нефтепродукты ввозятся в Грузию из Румынии, Болгарии, Азербайджана, Туркмении.Только факты • Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.• В апреле-ноябре 2022 года денежные переводы из России в Грузию увеличились в шесть раз и составили более 1,2 млн долларов США. Основная причина такого высокого роста – переезжающие в Грузию российские граждане, которые присылают деньги из России.• В первом полугодии 2022 года прямые иностранные инвестиции из России составили 12 млн долларов. • Несмотря на 3,6-кратное увеличение импорта электроэнергии из России, на российскую электроэнергию приходится лишь 3% внутреннего потребления Грузии. Импорт природного газа из России сократился на 32%. Доля российского газа во внутреннем потреблении Грузии составляет до 7%.Уровень инфляции в Грузии снижается – новая статистика >>• В январе-ноябре 2022 года экспорт из Грузии в Россию увеличился на 12% и достиг 500 млн долларов. После начала войны в марте-сентябре экспорт увеличился на 6,3%, что в основном было вызвано увеличением в 4,4 раза реэкспорта легковых автомобилей.• Традиционно экспорт грузинских вин сильно зависит от российского рынка. В январе-сентябре 2022 года экспорт вина в Россию на сумму 109 миллионов долларов составил 63% от общего объема экспорта вина Грузии. • В 2022 году темпы роста приезда визитеров из России значительно ускорились, и за январь-сентябрь в Грузию въехало 780 тысяч посетителей. • В январе-сентябре 2022 года доля российских посетителей в общем количестве посетивших Грузию составила 20%, что в 2 раза выше, чем в 2021 году. • Некоторые из приезжих из России на самом деле являются иммигрантами и давно осели в Грузии. Об этом говорит как регистрация компаний, так и статистика двустороннего пересечения грузино-российской границы (въезд-выезд) и открытие 10 тыс. счетов в грузинских банках российскими гражданами.Шенгелия считает, что украинский кризис и введенные против России санкции усложнили экономическую ситуацию в России, что может растянуться на годы, и как результат, привязанность грузинской экономики к российской будет только расти. "Чтобы не зависеть от российской экономики, мы считаем, что Грузия должна активнее запрашивать у своих стратегических партнеров ускорение действия соглашения о свободной торговле", - сказал эксперт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, россия, обзоры, статистика, ника шенгелия