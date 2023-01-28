https://sputnik-georgia.ru/20230128/gruziya-budet-aktivnee-prodvigat-svoe-vino-v-2023-godu-274330442.html

Грузия будет активнее продвигать свое вино в 2023 году

Грузия будет активнее продвигать свое вино в 2023 году

Грузинские производители будут участвовать во всех значимых международных выставках вина и алкогольных напитков 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T10:04+0400

2023-01-28T10:04+0400

2023-01-28T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках продолжится активно в 2023 году – страна намерена потратить 14 миллионов лари, говорится в сообщении Национального агентства вина. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари. В целях диверсификации экспортных рынков грузинского вина, при финансовой и организационной поддержке Агентства, в 2023 году грузинское вино будет активно представлено в США, Великобритании, Германии, Польше, странах Балтии, Китае, Южной Корее и Японии. Подрядные организации Национального агентства вина будут реализовывать различные целевые мероприятия на указанных стратегических рынках. Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина >>Наряду с этим грузинские производители будут участвовать во всех значимых международных выставках вина и алкогольных напитков. Государственный бюджет программы продвижения грузинского вина на 2023 год установлен в размере 14 миллионов лари, что на 2 миллиона лари больше утвержденного бюджета на 2022 год. Из указанной суммы 2 миллиона лари направляются на "Государственную программу продвижения грузинского вина", в рамках которой софинансирование расходов на маркетинг будет осуществляться только для тех компаний, которые экспортируют на приоритетные рынки и в разные страны мира, кроме стран СНГ, и, в то же время, соответствуют другим требованиям, определенным условиями программы. В рамках программы продвижения по всей Грузии будут проходить винные выставки, конкурсы, туры и фестивали, что важно для повышения потенциала винного туризма и культуры потребления вина. Министр: контроль качества вина - один из основных вызовов >>По данным Национального агентства вина, за 11 месяц 2022 года из Грузии экспортировано 91,4 млн литров вина. Этот объем уже превышает рекордный показатель 2021 года – 80,5 млн литров. По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны. Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии