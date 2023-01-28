https://sputnik-georgia.ru/20230128/posle-dolgogo-pereryva-tbilisskiy-forum-shelkovogo-puti-proydet-v-2023-godu-274350826.html

После долгого перерыва "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в 2023 году

После долгого перерыва "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в 2023 году

В последнем форуме "Шелкового пути" участвовали две тысячи участников из 60 стран мира 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T22:01+0400

2023-01-28T22:01+0400

2023-01-28T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Проведение четвертого "Тбилисского форума Шелкового пути" планируется осенью 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Первый "Тбилисский форум Шелкового пути" прошел в Тбилиси в октябре 2015 года. Последний, третий, форум прошел в 2019 году, в нем приняли участие две тысячи участников из 60 стран мира. По данным пресс-службы правительства, повестка дня форума будет включать в себя несколько дискуссионных панелей. Кроме того, в рамках форума запланированы мероприятия и встречи с представителями бизнеса. Грузинская железная дорога победила в международном конкурсе>>Власти Грузии ожидают на форуме высокопоставленных чиновников из разных стран мира, а также представителей международных организаций и финансовых институтов. "Тбилисский форум Шелкового пути" является возможностью для углубления экономических, политических и культурных связей между Европой и Азией. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли. Правительство Грузии ведет активные переговоры с инвесторами о строительстве порта Анаклия>>Развитие Шелкового пути – один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути, в том числе автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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