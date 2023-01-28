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После долгого перерыва "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в 2023 году
После долгого перерыва "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в 2023 году
В последнем форуме "Шелкового пути" участвовали две тысячи участников из 60 стран мира 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T22:01+0400
2023-01-28T22:01+0400
2023-01-28T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Проведение четвертого "Тбилисского форума Шелкового пути" планируется осенью 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Первый "Тбилисский форум Шелкового пути" прошел в Тбилиси в октябре 2015 года. Последний, третий, форум прошел в 2019 году, в нем приняли участие две тысячи участников из 60 стран мира. По данным пресс-службы правительства, повестка дня форума будет включать в себя несколько дискуссионных панелей. Кроме того, в рамках форума запланированы мероприятия и встречи с представителями бизнеса. Грузинская железная дорога победила в международном конкурсе>>Власти Грузии ожидают на форуме высокопоставленных чиновников из разных стран мира, а также представителей международных организаций и финансовых институтов. "Тбилисский форум Шелкового пути" является возможностью для углубления экономических, политических и культурных связей между Европой и Азией. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли. Правительство Грузии ведет активные переговоры с инвесторами о строительстве порта Анаклия>>Развитие Шелкового пути – один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути, в том числе автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, тбилисский форум шелкового пути
новости, грузия, тбилиси, тбилисский форум шелкового пути
После долгого перерыва "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в 2023 году
22:01 28.01.2023 (обновлено: 22:51 28.01.2023)
В последнем форуме "Шелкового пути" участвовали две тысячи участников из 60 стран мира
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Проведение четвертого "Тбилисского форума Шелкового пути" планируется осенью 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Первый "Тбилисский форум Шелкового пути" прошел в Тбилиси в октябре 2015 года. Последний, третий, форум прошел в 2019 году, в нем приняли участие две тысячи участников из 60 стран мира.
По данным пресс-службы правительства, повестка дня форума будет включать в себя несколько дискуссионных панелей. Кроме того, в рамках форума запланированы мероприятия и встречи с представителями бизнеса.
Власти Грузии ожидают на форуме высокопоставленных чиновников из разных стран мира, а также представителей международных организаций и финансовых институтов.
"Тбилисский форум Шелкового пути" является возможностью для углубления экономических, политических и культурных связей между Европой и Азией.
Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли.
Развитие Шелкового пути – один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении.
В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути, в том числе автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты.