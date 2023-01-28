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Совокупный ВВП стран СНГ и Грузии сократился на 1% в 2023 году – прогноз ООН
Совокупный ВВП стран СНГ и Грузии сократился на 1% в 2023 году – прогноз ООН
В докладе ООН отмечено, что экономика России в прошлом году показала лучшие результаты, чем прогнозировалось 28.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-28T10:32+0400
2023-01-28T10:32+0400
2023-01-28T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Экономика стран СНГ и Грузии в 2022 году сократилась в целом на 3,3%, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы". Там отмечено, что в текущем году совокупный ВВП стран Содружества и Грузии сократится еще на 1%, а затем в 2024-м увеличится на 2,3%. В документе обращается внимание на то, что оценка внутреннего валового продукта региона дана без учета Украины, для которой "прогноз недоступен". Международные институты улучшают прогнозы по Грузии – замглавы Минфина >>Там также сказано, что почти треть украинского производства в 2022 году была потеряна, а сокращение экономики РФ оказывает влияние на остальные страны СНГ и Грузию через миграцию, денежные переводы и цены на сырье. Согласно исследованию ООН, оценка и прогноз экономического роста в Грузии повысились. В частности, по оценкам ООН, экономика Грузии вырастет в 2022 году на 10,8% вместо прогнозируемых в предыдущем отчете 4,4%, а экономический рост в 2023 году будет на уровне 5,2%, тогда как предыдущий прогноз составлял 4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, снг, грузия, оон
в мире, новости, экономика, снг, грузия, оон
Совокупный ВВП стран СНГ и Грузии сократился на 1% в 2023 году – прогноз ООН
В докладе ООН отмечено, что экономика России в прошлом году показала лучшие результаты, чем прогнозировалось
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik.
Экономика стран СНГ и Грузии в 2022 году сократилась в целом на 3,3%, говорится в докладе
ООН "Мировое экономическое положение и перспективы".
Там отмечено, что в текущем году совокупный ВВП стран Содружества и Грузии сократится еще на 1%, а затем в 2024-м увеличится на 2,3%.
В документе обращается внимание на то, что оценка внутреннего валового продукта региона дана без учета Украины, для которой "прогноз недоступен".
Там также сказано, что почти треть украинского производства в 2022 году была потеряна, а сокращение экономики РФ оказывает влияние на остальные страны СНГ и Грузию через миграцию, денежные переводы и цены на сырье.
"Бюджетное пространство остается в значительной степени ограниченным, что ограничивает возможности государственных расходов для стимулирования роста. Политические и экономические последствия конфликта (на Украине – Sputnik), вероятно, продолжат формировать торговые и финансовые потоки в странах СНГ и общие рамки их интеграции в мировую экономику", – говорится в докладе.
Согласно исследованию ООН, оценка и прогноз экономического роста в Грузии повысились. В частности, по оценкам ООН, экономика Грузии вырастет в 2022 году на 10,8% вместо прогнозируемых в предыдущем отчете 4,4%, а экономический рост в 2023 году будет на уровне 5,2%, тогда как предыдущий прогноз составлял 4%.