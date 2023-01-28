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Совокупный ВВП стран СНГ и Грузии сократился на 1% в 2023 году – прогноз ООН

Совокупный ВВП стран СНГ и Грузии сократился на 1% в 2023 году – прогноз ООН

В докладе ООН отмечено, что экономика России в прошлом году показала лучшие результаты, чем прогнозировалось 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T10:32+0400

2023-01-28T10:32+0400

2023-01-28T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Экономика стран СНГ и Грузии в 2022 году сократилась в целом на 3,3%, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы". Там отмечено, что в текущем году совокупный ВВП стран Содружества и Грузии сократится еще на 1%, а затем в 2024-м увеличится на 2,3%. В документе обращается внимание на то, что оценка внутреннего валового продукта региона дана без учета Украины, для которой "прогноз недоступен". Международные институты улучшают прогнозы по Грузии – замглавы Минфина >>Там также сказано, что почти треть украинского производства в 2022 году была потеряна, а сокращение экономики РФ оказывает влияние на остальные страны СНГ и Грузию через миграцию, денежные переводы и цены на сырье. Согласно исследованию ООН, оценка и прогноз экономического роста в Грузии повысились. В частности, по оценкам ООН, экономика Грузии вырастет в 2022 году на 10,8% вместо прогнозируемых в предыдущем отчете 4,4%, а экономический рост в 2023 году будет на уровне 5,2%, тогда как предыдущий прогноз составлял 4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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