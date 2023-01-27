https://sputnik-georgia.ru/20230127/mezhdunarodnye-instituty-uluchshayut-prognozy-po-gruzii--zamglavy-minfina-274336695.html

Международные институты улучшают прогнозы по Грузии – замглавы Минфина

Международные институты улучшают прогнозы по Грузии – замглавы Минфина

ООН повысила прогноз роста экономики Грузии на 2022 год до 5,2% вместо ранее прогнозируемых 4% 27.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-27T23:24+0400

2023-01-27T23:24+0400

2023-01-27T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. У международных институтов позитивные ожидания относительно перспектив экономического роста Грузии, заявил заместитель министра финансов Михаил Дундуа, комментируя опубликованный ООН доклад "Мировое экономическое положение и перспективы 2023". ООН повысила прогноз роста экономики Грузии на 2022 год до 10,8% с 4,4%. По данным организации, в 2023 году рост ВВП Грузии составит 5,2% вместо ранее прогнозируемых 4%. По его словам, прогнозы международных финансовых институтов в отношении Грузии улучшаются. "Если мы посмотрим на прогнозы Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также на прогноз ООН, мы увидим, что прогноз МВФ лучше последнего опубликованного прогноза Всемирного банка, а лучше его - прогноз ООН", - сказал он. Как заявил замминистра, это свидетельствует о том, что с течением времени у международных партнеров и организаций страны появляется все более четкое представление о том, что экономические перспективы Грузии прочны, сильны и достаточно хороши для возобновления экономического роста. Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии >>"Можно сказать, что прогнозы, публикуемые международными институтами, как правило, консервативны и ниже чем в реальности, и об этом свидетельствуют результаты экономического роста последних лет", - отметил он. Таким образом, по его словам, Грузия может предложить миру гораздо более высокий экономический рост, и показать, что страна может хорошо развиваться, с высоким экономическим ростом, хорошим уровнем занятости и снижением безработицы. Каким будет экономический рост Грузии в 2023 году: прогноз от МВФ >>Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в ноябре 2022 года составил 9,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за одиннадцать месяцев прошлого года составляет 10%. Рост ВВП в 2021 году составил 10,5%. Правительство Грузии прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году до 5%. Именно на основе этой цифры был подготовлен проект госбюджета на 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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