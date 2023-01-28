https://sputnik-georgia.ru/20230128/spory-vokrug-zabroshennoy-territorii-v-tbilisi-zelenye-protiv-merii-274337605.html

Споры вокруг заброшенной территории в центре Тбилиси: "зеленые" против мэрии

Споры вокруг заброшенной территории в центре Тбилиси: "зеленые" против мэрии

Мэрия выразила готовность привлечь всех желающих, будь то архитектор или дизайнер, и вместе разработать проект реставрационных работ 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T00:01+0400

2023-01-28T00:01+0400

2023-01-28T00:42+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

лагуна вере

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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Вопрос застройки заброшенной более 10 лет территории бассейна "Лагуна Вере" и шелкоткацкой фабрики рядом с площадью Героев стал новым поводом для разногласий между мэрией Тбилиси и грузинскими неправительственными организациями. НПО, в основном экологические, недовольны новым проектом, согласно которому территория изменит статус с рекреационной на деловую. По их мнению перестройка территории негативно повлияет на историческую часть города и создаст еще большие заторы на дорогах. При этом он отметил, что пространство бассейна будет сохранено, и мэрия готова обсудить с любым заинтересованным лицом проект восстановительных работ этого пространства. "Я также говорил на заседании правительства, что мы готовы привлечь всех желающих, будь то архитектор или дизайнер, и вместе разработать проект реставрационных работ. Вы знаете, что в 2015 году "Лагуна Вере" очень сильно пострадала. Когда этот участок будет передан нам, муниципалитет будет готов подготовить проект и приступить к реставрационным работам", - сказал Каладзе. Что касается строительства жилого комплекса на территории завода, то, по словам мэра столицы, это обсуждается в службе архитектуры и градостроительства тбилисской мэрии. Какой станет территория бассейна "Лагуна Вере" – рассказал мэр Тбилиси >>" В муниципалитете есть службы архитектуры и градостроительства, где работают квалифицированные специалисты и профессионалы, и при всеобщем участии будет принято соответствующее решение", - сказал Каладзе. Он также подчеркнул тот факт, что ни одно разрешение не выдается без изучения влияния на дорожное движение. "Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, на территории которого находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, бывшего премьера Грузии Бидзины Иванившили. На прошлой неделе стало известно, что его благотворительный фонд "Карту" передаст территорию бассейна в собственность мэрии. Бывший бассейн "Лагуна Вере" станет собственностью мэрии Тбилиси - мэр >>Комплекс "Лагуна Вере" строился с 1965 по 1978 годы по проекту грузинских архитекторов. "Лагуна Вере" был первым водным спорткомплексом на Кавказе, принимал различные региональные и международные соревнования. Кроме того, "Лагуна Вере" был одним из любимых мест досуга для жителей Тбилиси. По данным грузинских СМИ, фонд "Карту" планирует построить многофункциональный комплекс из двух башен на территории бывшей шелкоткацкой фабрики, здание которой сейчас сдано в аренду для различных компаний и используется как выставочное пространство. Проект включает в себя торгово-офисные, жилые и подсобные помещения. Что касается заброшенного бассейна, с ее дальнейшей судьбой владелец еще не определился, будет ли комплекс отреставрирован или построен заново.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, лагуна вере