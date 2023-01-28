https://sputnik-georgia.ru/20230128/uvelichennye-posobiya-i-30-tysyach-trudoustroennykh-v-gruzii--sotsagentstvo-podvelo-itogi--274342326.html

Увеличенные пособия и 30 тысяч трудоустроенных в Грузии – Соцагентство подвело итоги

Увеличенные пособия и 30 тысяч трудоустроенных в Грузии – Соцагентство подвело итоги

C 2023 года увеличены пособия для детей из соцнезащищенных семей, отпускные по беременности и пенсии 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T13:42+0400

2023-01-28T13:42+0400

2023-01-28T13:42+0400

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250833902_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_322a20c3698217373de55229954f5354.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Государственное агентство содействия трудоустройству и Агентство социального обслуживания Грузии подвели итоги деятельности за 2022 год, сообщает телекомпания "Имеди".Заместитель министра труда, здравоохранения и социальной защиты Тамила Баркалая на презентации доклада акцентировала внимание на увеличении соцпособий, государственных пенсий и соцпакетов, а также рассказала о госпрограмме занятости граждан со статусом социально незащищенных лиц. В прошлом году пособие на детей, проживающих в социально незащищенных семьях, составляло 150 лари, а с 1 июля 2023 года указанное пособие увеличится на 50 лари и составит 200 лари. Легальная работа за границей: сколько граждан Грузии уехали в 2022 году>>Отпускные по беременности, родам и уходу за ребенком были установлены в размере две тысячи лари вместо одной тысячи лари. С 2023 года для пенсионеров до 70 лет размер пенсии был установлен в размере 295 лари, а для пенсионеров старше 70 лет – в размере 365 лари. Директор Агентства содействия трудоустройству Нино Велтаури представила гостям результаты "Масштабной программы трудоустройства на общественных работах". В прошлом году к общественным работам было привлечено до 30 тысяч социально незащищенных лиц, а на открытом рынке труда трудоустроено более восьми тысяч соцнезащищенных. Сколько неимущих получили работу в Грузии – премьер о результатах госпрограммы>>Помимо общественных работ, в 2022 году при поддержке Агентства на открытом рынке труда было трудоустроено более 12 тысяч соискателей. В мероприятии приняли участие представители различных государственных органов и органов местного самоуправления, международные партнеры, неправительственные организации, ассоциации и представители бизнес-сектора.Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.Курс лари по отношению к доллару США на 28 января – 2,6393 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество