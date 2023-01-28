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В центре Тбилиси введены ограничения для автомобилистов

В центре Тбилиси введены ограничения для автомобилистов

До 30 января введены ограничения на участке дороги в Мтацминдском районе 28.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-28T15:06+0400

2023-01-28T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на пересечении улиц Табукашвили и Лагидзе в центре Тбилиси будет временно ограничено из-за запланированного ремонта водопроводных труб, сообщает телекомпания "Имеди".Движение на указанном участке дороги в Мтацминдском районе ограничено с 28 по 30 января.Автобусы, ехавшие по Табукашвили в направлении улицы Инашвили, смогут передвигаться по улице Чантурия и проспекту Руставели.Также движение будет возможно по улице Мари Бросе в направлении набережной, а с улицы Инашвили водители смогут ехать в направлении улицы Табукашвили и далее свяжутся с улицами Месхиа и проспектом Руставели.Мэрия Тбилиси предупредила о ремонте дороги в районе Сабуртало>>С улицы Бросе движение будет разрешено в направлении улицы Кутателадзе, а с проспекта Руставели в направлении улицы Лагидзе, движение будет возможно до пересечения улицы Табукашвили.Изменения коснутся и работы общественного транспорта. Так, микроавтобус №528 будет передвигаться с улицы Бараташвил через площадь Свободы и проспект Руставели, после чего свяжется с улицей Джавахишвил и продолжит движение по установленной схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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