https://sputnik-georgia.ru/20230129/estafeta-prinyata---gruzii-vruchili-flag-evropeyskikh-olimpiyskikh-komitetov-274363846.html
Эстафета принята - Грузии вручили флаг Европейских олимпийских комитетов
Эстафета принята - Грузии вручили флаг Европейских олимпийских комитетов
Правительство выделит 100 млн лари в 2023 году на обустройство инфраструктуры для проведения Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T20:46+0400
2023-01-29T20:46+0400
2023-01-29T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Грузия как страна-хозяйка XVII Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля в 2025 году получила флаг Европейских олимпийских комитетов от президента организации, в прошлом известного греческого ватерполиста Спироса Капралоса, сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии. Грузинский зимний курорт Бакуриани в Самцхе-Джавахети официально в ноябре 2020 года получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года. По его словам, это особенный день для грузинского спорта,. "В течение следующих двух лет нам предстоит ежедневно работать над организационными вопросами, инфраструктурными и другими важными проектами, чтобы встретить европейский фестиваль в полной готовности", - сказал Хабелов. Что касается XVI Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля, который завершился в Италии 28 января, то в мероприятии приняли участие спортсмены из 47 стран по 13 видам спорта. Грузию на соревнованиях представили восемь спортсменов в четырех видах спорта. Успехов на соревнованиях добился 15-летний грузинский фигурист Константин Супаташвили, завоевавший серебряную медаль на XVI Европейском юношеском олимпийском фестивале. Фигурист из Грузии завоевал серебряную медаль на Европейском олимпийском фестивале >>Церемония закрытия состоялась в воскресенье в городе Удине. На церемонии закрытия присутствовала делегация олимпийского комитета Грузии во главе с Лери Хабелов. Правительство Грузии обещало выделить 100 млн лари в 2023 году на обустройство инфраструктуры в Бакуриани для проведения Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля. Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль, как летний, так и зимний, проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бакуриани, самцхе-джавахети, италия, лери хабелов, международный олимпийский комитет
Эстафета принята - Грузии вручили флаг Европейских олимпийских комитетов
20:46 29.01.2023 (обновлено: 21:32 29.01.2023)
Правительство выделит 100 млн лари в 2023 году на обустройство инфраструктуры для проведения Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Грузия как страна-хозяйка XVII Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля в 2025 году получила флаг Европейских олимпийских комитетов от президента организации, в прошлом известного греческого ватерполиста Спироса Капралоса, сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.
Грузинский зимний курорт Бакуриани в Самцхе-Джавахети официально в ноябре 2020 года получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года.
"Нам вручили флаг Европейских олимпийских комитетов в знак того, что следующий олимпийский фестиваль пройдет в Грузии. Соответственно, на нас была возложена большая ответственность. Времени мало, работы слишком много", - заявил президент НОКГ Лери Хабелов.
По его словам, это особенный день для грузинского спорта,.
"В течение следующих двух лет нам предстоит ежедневно работать над организационными вопросами, инфраструктурными и другими важными проектами, чтобы встретить европейский фестиваль в полной готовности", - сказал Хабелов.
Что касается XVI Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля, который завершился в Италии 28 января, то в мероприятии приняли участие спортсмены из 47 стран по 13 видам спорта. Грузию на соревнованиях представили восемь спортсменов в четырех видах спорта.
Успехов на соревнованиях добился 15-летний грузинский фигурист Константин Супаташвили, завоевавший серебряную медаль на XVI Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Церемония закрытия состоялась в воскресенье в городе Удине. На церемонии закрытия присутствовала делегация олимпийского комитета Грузии во главе с Лери Хабелов.
Правительство Грузии обещало выделить 100 млн лари в 2023 году на обустройство инфраструктуры в Бакуриани для проведения Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль, как летний, так и зимний, проводится раз в два года.