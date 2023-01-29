https://sputnik-georgia.ru/20230129/kompaniyu-v-gruzii-mogut-oshtrafovat-za-obman-pokupateley-274362595.html
Компанию в Грузии могут оштрафовать за обман покупателей
Компанию в Грузии могут оштрафовать за обман покупателей
В течение месяца продавцу было предписано привести свою торговую политику в соответствие с требованиями соответствующих статей закона 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T18:56+0400
2023-01-29T18:56+0400
2023-01-29T19:13+0400
грузия
новости
общество
агентство конкуренции грузии
защита прав потребителей
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Компанию по продаже роботов-пылесосов NEW Bot уличили в нарушении прав потребителей, говорится в сообщении на сайте Национального агентства конкуренции. По информации агентства, это первый подтвержденный факт нарушения законодательства о правах потребителей в сфере торговли техникой. Изучение дела агентство начало после заявки трех граждан, которые жаловались на приобретенный ими онлайн т.н. умный пылесос. Товар, по их словам, не соответствовал требованиям. Агентство конкуренции защитило клиентов компании по доставке товаров >>Потребители указали, что перед приобретением пылесоса продавец не предоставил информацию о характеристиках товара, а также у них не было информации об использовании гарантийного обслуживания и условиях. В частности, решением агентства подтвержден факт нарушения основной обязанности продавца по предоставлению информации потребителю. Соответственно, в течение одного месяца торговцу было предписано восстановить нарушенные права потребителей и привести свою торговую политику в соответствие с требованиями соответствующих статей закона. Агентство конкуренции обсуждает с бизнесменами проблемы защиты прав потребителей >>"В соответствии с законодательством, в случае неисполнения решения агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения на торговца налагается штраф", говорится в сообщении агентства. По информации Агентства конкуренции, размер штрафа не должен превышать 2% годового оборота компании за предыдущий финансовый год. Повторное нарушение продавцом в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа. Решение агентства может быть обжаловано в суде. С 1 ноября 2022 года по сегодняшний день в агентство поступило всего 110 заявок. Было начато тематическое исследование по 60 случаям. В пользу пользователя заключено 11 договоров условного обязательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
Компанию в Грузии могут оштрафовать за обман покупателей
18:56 29.01.2023 (обновлено: 19:13 29.01.2023)
В течение месяца продавцу было предписано привести свою торговую политику в соответствие с требованиями соответствующих статей закона
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Компанию по продаже роботов-пылесосов NEW Bot уличили в нарушении прав потребителей, говорится в сообщении на сайте Национального агентства конкуренции.
По информации агентства
, это первый подтвержденный факт нарушения законодательства о правах потребителей в сфере торговли техникой.
Изучение дела агентство начало после заявки трех граждан, которые жаловались на приобретенный ими онлайн т.н. умный пылесос. Товар, по их словам, не соответствовал требованиям.
Потребители указали, что перед приобретением пылесоса продавец не предоставил информацию о характеристиках товара, а также у них не было информации об использовании гарантийного обслуживания и условиях.
В частности, решением агентства подтвержден факт нарушения основной обязанности продавца по предоставлению информации потребителю.
Соответственно, в течение одного месяца торговцу было предписано восстановить нарушенные права потребителей и привести свою торговую политику в соответствие с требованиями соответствующих статей закона.
"В соответствии с законодательством, в случае неисполнения решения агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения на торговца налагается штраф", говорится в сообщении агентства.
По информации Агентства конкуренции, размер штрафа не должен превышать 2% годового оборота компании за предыдущий финансовый год. Повторное нарушение продавцом в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа. Решение агентства может быть обжаловано в суде.
С 1 ноября 2022 года по сегодняшний день в агентство поступило всего 110 заявок. Было начато тематическое исследование по 60 случаям. В пользу пользователя заключено 11 договоров условного обязательства.