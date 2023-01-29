https://sputnik-georgia.ru/20230129/vybory-predsedatelya-natsdvizheniya---progolosovalo-76-izbirateley-274364015.html
Выборы председателя "Нацдвижения - проголосовало 76% избирателей
Выборы председателя "Нацдвижения - проголосовало 76% избирателей
Выборы председателя "Национального движения" завершатся в понедельник, 30 января, в 10:00 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T21:30+0400
2023-01-29T21:30+0400
2023-01-29T21:33+0400
грузия
новости
политика
ника мелия
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Около 40 тысяч человек, а это более 76% зарегистрировавшихся избирателей, приняли участие в выборах председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" к вечеру воскресенья, 29 января. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли четыре кандидата: нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Выборы председателя "Национального движения" завершатся в понедельник, 30 января, в 10:00. Результаты должны объявить спустя два часа. Скандальная гонка, "золотой свидетель" и другие несчастья "Нацдвижения" >>По словам действующего председателя партии Ники Мелия, сегодня удалось решить проблему с получением уникальных кодов, которая возникла у 4 тысяч избирателей партии. Они получили коды к 7 часам вечера и смогут проголосовать за своего кандидата. Если у избирателя ЕНД возникла проблема с голосованием и он не получил проверочный код, он может позвонить на номер горячей линии — 0322 47 11 55. Всего для участия в процессе голосования было зарегистрировано 49 756 человек. После фильтрации и к выборам было допущено 49 638 человек, то есть из первоначального списка было изъято 118 человек. Лидер "Нацдвижения" предрек будущее партии - страсти перед выборами накаляются >>В штабах основных кандидатов на пост председателя Ники Мелия и Левана Хабеишвили заявляют о победе своих кандидатов с большим отрывом от конкурентов. Голосование проходит на специальном портале. Для того чтобы принять участие в голосовании, каждый зарегистрированный избиратель вводит личные данные, указанные при регистрации, после получает специальный код, который дает доступ непосредственно к голосованию. После завершения процедуры голосования избиратель получает свой личный код, подтверждающий, что его голос зарегистрирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
Выборы председателя "Нацдвижения - проголосовало 76% избирателей
21:30 29.01.2023 (обновлено: 21:33 29.01.2023)
Выборы председателя "Национального движения" завершатся в понедельник, 30 января, в 10:00
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Около 40 тысяч человек, а это более 76% зарегистрировавшихся избирателей, приняли участие в выборах председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" к вечеру воскресенья, 29 января.
В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли четыре кандидата: нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
Выборы председателя "Национального движения" завершатся в понедельник, 30 января, в 10:00. Результаты должны объявить спустя два часа.
По словам действующего председателя партии Ники Мелия, сегодня удалось решить проблему с получением уникальных кодов, которая возникла у 4 тысяч избирателей партии. Они получили коды к 7 часам вечера и смогут проголосовать за своего кандидата.
Если у избирателя ЕНД возникла проблема с голосованием и он не получил проверочный код, он может позвонить на номер горячей линии — 0322 47 11 55.
Всего для участия в процессе голосования было зарегистрировано 49 756 человек. После фильтрации и к выборам было допущено 49 638 человек, то есть из первоначального списка было изъято 118 человек.
В штабах основных кандидатов на пост председателя Ники Мелия и Левана Хабеишвили заявляют о победе своих кандидатов с большим отрывом от конкурентов.
Голосование проходит на специальном портале. Для того чтобы принять участие в голосовании, каждый зарегистрированный избиратель вводит личные данные, указанные при регистрации, после получает специальный код, который дает доступ непосредственно к голосованию.
После завершения процедуры голосования избиратель получает свой личный код, подтверждающий, что его голос зарегистрирован.