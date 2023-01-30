https://sputnik-georgia.ru/20230130/perekreschivalas-u-palaty--medsestra-rasskazala-o-slozhnostyakh-lecheniya-saakashvili-274381703.html

"Перекрещивалась у палаты" – медсестра рассказала о сложностях лечения Саакашвили

"Перекрещивалась у палаты" – медсестра рассказала о сложностях лечения Саакашвили

Работница клиники "Вивамеди" рассказала об опыте работы с бывшим президентом 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T14:27+0400

2023-01-30T14:27+0400

2023-01-30T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди", умышленно не принимал пищу и некоторые медикаменты, рассказала бывшая медсестра Саакашвили Нона Пентиашвили. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. На данный момент у экс-президента установлен коронавирус, кроме того наблюдается истощение организма. По ее словам, периодически Саакашвили не подчинялся медперсоналу. "Для меня огромный стресс работать с пациентом, который не подчиняется, не следует назначению, тем самым наносит себе вред, но, как вам известно, недоверие выражают нам. Все увидели эти кадры, прекрасно видели, что пациент не подчиняется. Так было периодически", – отметила она. При этом женщина отметила, что информацию о потере сознания Саакашвили медперсонал, в основном, получал от самого пациента. "Сколько раз я заходила и мне говорили, что пациент теряет сознание, но тогда давление, пульс, сатурация – все это было в норме. Много раз я перекрещивалась и так заходила в палату, думала, лишь бы он не разнервничался и все прошло бы спокойно", – сказала Пентиашвили. После этого Пентиашвили написала заявление, что не может больше работать в клинике, так как не может выдержать психологического давления. "Начнем с того, что сам господин Шалва (Хачапуридзе – адвокат Саакашвили. – ред.) на суде перед всем миром заявил, что это была я – та медсестра, которая видна на кадрах. На тех кадрах хотя бы лицо было скрыто. Таким стрессом было слышать, что это была я", – сказала Пентиашвили. Она добавила, что испытала большой стресс, когда Саакашвили вместе с адвокатом бросил фразу "арестуем Нону"."Я мерила пациенту давление, когда он повернулся ко мне и сказал: "Вот арестуем Нону". Это было для меня стрессом, так как хорошо помню, что отпустила аппарат давления и спросила: "Почему?" – рассказала Пентиашвили. Коронавирус выявлен у Саакашвили>>Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили". По словам Пентиашвили, именно о ней писала гендиректор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе на своей странице в соцсети. Ранее Надирадзе сказала, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Адвокат спросил ее фамилию, номер мобильного телефона и сказал, что ее внесли в список людей, которых должны были допросить на суде. "Было немного непонятно, по какой причине я должна была пойти в суд на допрос", – отметила бывшая медсестра. Пентиашвили допросили в суде 20 января. Страсти вокруг СаакашвилиВ Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. "Риски есть" – врач оценил состояние Саакашвили, инфицированного коронавирусом>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба