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Грузинский CREDO Bank привлек миллионы лари для поддержки бизнеса
Грузинский CREDO Bank привлек миллионы лари для поддержки бизнеса
ЕИБ впервые предложил финансирование в национальной валюте не только в Грузии, но и во всем мире 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T22:46+0400
2023-01-30T23:28+0400
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европейский инвестиционный банк
малый бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) даст Грузии 28,8 миллиона лари (10 миллионов евро) для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) доступным финансированием, говорится в сообщении ЕИБ. Грузия первой воспользовалась новой кредитной линией ЕИБ для региона Южного Кавказа. Соответствующее кредитное соглашение сроком на пять лет ЕИБ оформил с грузинским банком CREDO. Подписанием договора заложена основа для Инициативы EIB Global на сумму 100 млн евро для региона Южного Кавказа, задачей которой является поддержка кредитования средними и малыми банками микро-, малых и средних предприятий в Грузии, Армении и Азербайджане. Новый проект по развитию малого бизнеса стартует в Грузии &gt;&gt;Это впервые, когда ЕИБ предлагает финансирование в национальной валюте с переменной процентной ставкой не только в Грузии, но и во всем мире. Это поможет предложить потребителям гибкие и привлекательные условия. "Финансирование будет доступно в национальной валюте. Это позволит микро-, малым и средним предприятиям в Грузии воспользоваться более выгодными ставками и защитить себя от рисков, связанных с колебаниями обменного курса", - говорится в сообщении. Это первое глобальное соглашение ЕИБ, создающее важный прецедент для других стран.Министр: процесс импортозамещения в Грузии усилится &gt;&gt;На сегодняшний день банк ЕС инвестировал более 340 миллионов евро в кредитные линии для грузинских МСП и компаний средней капитализации, поддерживая более 54 тысяч рабочих мест в стране. С 2007 года, Банк Евросоюза инвестировал до 2 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий. Для решения кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году ЕИБ выделил 70 миллионов евро на помощь бизнесу в Грузии в виде новых кредитов для микро-, малых и средних предприятий и 100 миллионов евро для усиления способности национального сектора здравоохранения справиться с пандемией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, европейский инвестиционный банк, малый бизнес
грузия, новости, экономика, европейский инвестиционный банк, малый бизнес

Грузинский CREDO Bank привлек миллионы лари для поддержки бизнеса

22:46 30.01.2023 (обновлено: 23:28 30.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси и на улицу Пушкина и спуск к Бараташвили
Вид на город Тбилиси и на улицу Пушкина и спуск к Бараташвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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ЕИБ впервые предложил финансирование в национальной валюте не только в Грузии, но и во всем мире
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) даст Грузии 28,8 миллиона лари (10 миллионов евро) для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) доступным финансированием, говорится в сообщении ЕИБ.
Грузия первой воспользовалась новой кредитной линией ЕИБ для региона Южного Кавказа.
Соответствующее кредитное соглашение сроком на пять лет ЕИБ оформил с грузинским банком CREDO. Подписанием договора заложена основа для Инициативы EIB Global на сумму 100 млн евро для региона Южного Кавказа, задачей которой является поддержка кредитования средними и малыми банками микро-, малых и средних предприятий в Грузии, Армении и Азербайджане.
Новый проект по развитию малого бизнеса стартует в Грузии >>
Это впервые, когда ЕИБ предлагает финансирование в национальной валюте с переменной процентной ставкой не только в Грузии, но и во всем мире. Это поможет предложить потребителям гибкие и привлекательные условия.
"Финансирование будет доступно в национальной валюте. Это позволит микро-, малым и средним предприятиям в Грузии воспользоваться более выгодными ставками и защитить себя от рисков, связанных с колебаниями обменного курса", - говорится в сообщении.
Это первое глобальное соглашение ЕИБ, создающее важный прецедент для других стран.
Министр: процесс импортозамещения в Грузии усилится >>
На сегодняшний день банк ЕС инвестировал более 340 миллионов евро в кредитные линии для грузинских МСП и компаний средней капитализации, поддерживая более 54 тысяч рабочих мест в стране.
С 2007 года, Банк Евросоюза инвестировал до 2 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий.
Для решения кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году ЕИБ выделил 70 миллионов евро на помощь бизнесу в Грузии в виде новых кредитов для микро-, малых и средних предприятий и 100 миллионов евро для усиления способности национального сектора здравоохранения справиться с пандемией.
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