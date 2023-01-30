https://sputnik-georgia.ru/20230130/gruzinskiy-credo-bank-privlek-milliony-lari-dlya-podderzhki-biznesa-274398567.html

Грузинский CREDO Bank привлек миллионы лари для поддержки бизнеса

Грузинский CREDO Bank привлек миллионы лари для поддержки бизнеса

ЕИБ впервые предложил финансирование в национальной валюте не только в Грузии, но и во всем мире 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T22:46+0400

2023-01-30T22:46+0400

2023-01-30T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) даст Грузии 28,8 миллиона лари (10 миллионов евро) для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) доступным финансированием, говорится в сообщении ЕИБ. Грузия первой воспользовалась новой кредитной линией ЕИБ для региона Южного Кавказа. Соответствующее кредитное соглашение сроком на пять лет ЕИБ оформил с грузинским банком CREDO. Подписанием договора заложена основа для Инициативы EIB Global на сумму 100 млн евро для региона Южного Кавказа, задачей которой является поддержка кредитования средними и малыми банками микро-, малых и средних предприятий в Грузии, Армении и Азербайджане. Новый проект по развитию малого бизнеса стартует в Грузии >>Это впервые, когда ЕИБ предлагает финансирование в национальной валюте с переменной процентной ставкой не только в Грузии, но и во всем мире. Это поможет предложить потребителям гибкие и привлекательные условия. "Финансирование будет доступно в национальной валюте. Это позволит микро-, малым и средним предприятиям в Грузии воспользоваться более выгодными ставками и защитить себя от рисков, связанных с колебаниями обменного курса", - говорится в сообщении. Это первое глобальное соглашение ЕИБ, создающее важный прецедент для других стран.Министр: процесс импортозамещения в Грузии усилится >>На сегодняшний день банк ЕС инвестировал более 340 миллионов евро в кредитные линии для грузинских МСП и компаний средней капитализации, поддерживая более 54 тысяч рабочих мест в стране. С 2007 года, Банк Евросоюза инвестировал до 2 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий. Для решения кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году ЕИБ выделил 70 миллионов евро на помощь бизнесу в Грузии в виде новых кредитов для микро-, малых и средних предприятий и 100 миллионов евро для усиления способности национального сектора здравоохранения справиться с пандемией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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