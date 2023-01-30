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Грузия идет в очень правильном направлении - канцлер Австрии
Грузия идет в очень правильном направлении - канцлер Австрии
Карл Нехаммер назвал впечатляющими показатели экономического развития Грузии 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T19:19+0400
2023-01-30T19:19+0400
2023-01-30T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил поддержку Грузии на пути интеграции в Евросоюз и отметил, что страна идет в очень правильном направлении. Власти Грузии говорят, что выполнили практически все условия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Лишь несколько законопроектов ждут оценки Венецианской комиссии. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее."До пресс-конференции у нас была возможность поговорить на эту тему. Много говорили о том, что необходимо сделать в этом направлении для достижения успеха... Очевидно, что выполнение этого не всегда легко. Но, действительно, стоит идти в этом направлении", - сказал канцлер Австрии. По его словам, евроинтеграция особенно в настоящее время очень важна, так как речь идет не только о геостратегической важности, но и об экономических благах. Выполнение рекомендаций принесет много изменений во внутриполитическом плане, в том числе для граждан Грузии. Кризис, кабель в Европу и амбиции Тбилиси - Гарибашвили о встрече с канцлером Австрии>>"Для людей, на которых лежит политическая ответственность, это всегда очень большой вызов. Я предложил г-ну премьер-министру поддержку с нашей стороны по всем направлениям, по которым появится необходимость", - заявил Нехаммер. При этом он отметил, что для всех стран-кандидатов должны быть одни и те же исходные условия. Должна быть возможность достижения этой цели укороченным путем. В ходе встречи главы правительств обсудили в том числе конфликт на Украине. "Грузия действительно в особой ситуации. На этом заострил внимание и г-н премьер-министр. Посол Грузии в Австрии всегда указывает на особую геополитическую обстановку", - сказал Нехаммер.Несмотря на это, по его словам, Грузия поддержала санкции Евросоюза против России. При этом он назвал большим вызовом для Грузии и "очень большой поток" россиян в страну. Кроме того, Нехаммер отметил, что Австрия, как и весь Евросоюз, полностью поддерживает территориальную целостность Грузии.Одной из тем обсуждения также была экономическая ситуация в Грузии."Показатели экономического развития в Грузии впечатляющие", - сказал Нехаммер, отметив, что речь идет о развитии экономического рынка, туризме, энергетике. Последние два года в Грузии фиксируется двузначный экономический рост - в 2021 году было 10,5%, в 2022 году - 10%.Как изменилась Грузия за 10 лет? Талаквадзе рассказал об успехах страны на сессии ПАСЕ>>"Грузия действительно очень важный экономический партнер для Австрии. Действительно, есть много привлекательных возможностей, чтобы в том числе произошло привлечение австрийских инвесторов", - подчеркнул Нехаммер.Он отметил успешное сотрудничество Healthy Water, которое производит грузинские минеральную воду "Набеглави" и родниковую воду "Бахмаро", с австрийской компанией по производству напитков Rauch. Healthy Water является партнером и официальным представителем Rauch в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, австрия
грузия, экономика, новости, австрия
Грузия идет в очень правильном направлении - канцлер Австрии
19:19 30.01.2023 (обновлено: 19:21 30.01.2023)
Карл Нехаммер назвал впечатляющими показатели экономического развития Грузии
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил поддержку Грузии на пути интеграции в Евросоюз и отметил, что страна идет в очень правильном направлении.
Власти Грузии говорят, что выполнили практически все условия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Лишь несколько законопроектов ждут оценки Венецианской комиссии.
"Грузия идет в очень правильном направлении, и от себя хочу выразить поддержку Грузии на пути евроинтеграции", - сказал Нехаммер на совместной пресс-конференции после встречи с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
"До пресс-конференции у нас была возможность поговорить на эту тему. Много говорили о том, что необходимо сделать в этом направлении для достижения успеха... Очевидно, что выполнение этого не всегда легко. Но, действительно, стоит идти в этом направлении", - сказал канцлер Австрии.
По его словам, евроинтеграция особенно в настоящее время очень важна, так как речь идет не только о геостратегической важности, но и об экономических благах. Выполнение рекомендаций принесет много изменений во внутриполитическом плане, в том числе для граждан Грузии.
"Для людей, на которых лежит политическая ответственность, это всегда очень большой вызов. Я предложил г-ну премьер-министру поддержку с нашей стороны по всем направлениям, по которым появится необходимость", - заявил Нехаммер.
При этом он отметил, что для всех стран-кандидатов должны быть одни и те же исходные условия. Должна быть возможность достижения этой цели укороченным путем.
В ходе встречи главы правительств обсудили в том числе конфликт на Украине.
"Грузия действительно в особой ситуации. На этом заострил внимание и г-н премьер-министр. Посол Грузии в Австрии всегда указывает на особую геополитическую обстановку", - сказал Нехаммер.
Несмотря на это, по его словам, Грузия поддержала санкции Евросоюза против России.
"Именно поэтому, могу сказать, что очень рад, что Грузия поддержала все введенные Евросоюзом финансовые санкции. Это действительно не легко, так как на Грузию оказывается очень большое давление", - сказал Нехаммер.
При этом он назвал большим вызовом для Грузии и "очень большой поток" россиян в страну.
Кроме того, Нехаммер отметил, что Австрия, как и весь Евросоюз, полностью поддерживает территориальную целостность Грузии.
Одной из тем обсуждения также была экономическая ситуация в Грузии.
"Показатели экономического развития в Грузии впечатляющие", - сказал Нехаммер, отметив, что речь идет о развитии экономического рынка, туризме, энергетике.
Последние два года в Грузии фиксируется двузначный экономический рост - в 2021 году было 10,5%, в 2022 году - 10%.
"Грузия действительно очень важный экономический партнер для Австрии. Действительно, есть много привлекательных возможностей, чтобы в том числе произошло привлечение австрийских инвесторов", - подчеркнул Нехаммер.
Он отметил успешное сотрудничество Healthy Water, которое производит грузинские минеральную воду "Набеглави" и родниковую воду "Бахмаро", с австрийской компанией по производству напитков Rauch. Healthy Water является партнером и официальным представителем Rauch в Грузии.