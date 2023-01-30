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Грузия идет в очень правильном направлении - канцлер Австрии

Грузия идет в очень правильном направлении - канцлер Австрии

Карл Нехаммер назвал впечатляющими показатели экономического развития Грузии 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил поддержку Грузии на пути интеграции в Евросоюз и отметил, что страна идет в очень правильном направлении. Власти Грузии говорят, что выполнили практически все условия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Лишь несколько законопроектов ждут оценки Венецианской комиссии. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее."До пресс-конференции у нас была возможность поговорить на эту тему. Много говорили о том, что необходимо сделать в этом направлении для достижения успеха... Очевидно, что выполнение этого не всегда легко. Но, действительно, стоит идти в этом направлении", - сказал канцлер Австрии. По его словам, евроинтеграция особенно в настоящее время очень важна, так как речь идет не только о геостратегической важности, но и об экономических благах. Выполнение рекомендаций принесет много изменений во внутриполитическом плане, в том числе для граждан Грузии. Кризис, кабель в Европу и амбиции Тбилиси - Гарибашвили о встрече с канцлером Австрии>>"Для людей, на которых лежит политическая ответственность, это всегда очень большой вызов. Я предложил г-ну премьер-министру поддержку с нашей стороны по всем направлениям, по которым появится необходимость", - заявил Нехаммер. При этом он отметил, что для всех стран-кандидатов должны быть одни и те же исходные условия. Должна быть возможность достижения этой цели укороченным путем. В ходе встречи главы правительств обсудили в том числе конфликт на Украине. "Грузия действительно в особой ситуации. На этом заострил внимание и г-н премьер-министр. Посол Грузии в Австрии всегда указывает на особую геополитическую обстановку", - сказал Нехаммер.Несмотря на это, по его словам, Грузия поддержала санкции Евросоюза против России. При этом он назвал большим вызовом для Грузии и "очень большой поток" россиян в страну. Кроме того, Нехаммер отметил, что Австрия, как и весь Евросоюз, полностью поддерживает территориальную целостность Грузии.Одной из тем обсуждения также была экономическая ситуация в Грузии."Показатели экономического развития в Грузии впечатляющие", - сказал Нехаммер, отметив, что речь идет о развитии экономического рынка, туризме, энергетике. Последние два года в Грузии фиксируется двузначный экономический рост - в 2021 году было 10,5%, в 2022 году - 10%.Как изменилась Грузия за 10 лет? Талаквадзе рассказал об успехах страны на сессии ПАСЕ>>"Грузия действительно очень важный экономический партнер для Австрии. Действительно, есть много привлекательных возможностей, чтобы в том числе произошло привлечение австрийских инвесторов", - подчеркнул Нехаммер.Он отметил успешное сотрудничество Healthy Water, которое производит грузинские минеральную воду "Набеглави" и родниковую воду "Бахмаро", с австрийской компанией по производству напитков Rauch. Healthy Water является партнером и официальным представителем Rauch в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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