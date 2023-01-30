https://sputnik-georgia.ru/20230130/krizis-kabel-v-evropu-i-ambitsii-tbilisi---garibashvili-o-vstreche-s-kantslerom-avstrii-274385012.html

Кризис, кабель в Европу и амбиции Тбилиси - Гарибашвили о встрече с канцлером Австрии

Кризис, кабель в Европу и амбиции Тбилиси - Гарибашвили о встрече с канцлером Австрии

Это первый визит канцлера Австрии в Грузию 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T17:04+0400

2023-01-30T17:04+0400

2023-01-30T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который прибыл в Тбилиси с визитом, двусторонние отношения между странами и перспективы их углубления, а также сложную обстановку в Европе. Он поблагодарил своего коллегу за "плодотворную встречу, беседу".Конфликт на Украине премьер Грузии назвал огромным вызовом на Европейском континенте". "Кризиса такого масштаба не было в Европе после Второй мировой войны, что, естественно, является очень большой проблемой для архитектуры безопасности всей Европы, мира, а также для нашего региона", - сказал Гарибашвили. При этом он отметил, что у Грузии есть и свои проблемы. По словам премьера, конфликт августа 2008 года оказался разрушительным для Грузии. Результатом этого стало признание Россией независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). "Мы отвечаем на этот вызов правильной, разумной политикой. Мы за последние десять лет смогли добиться того, что в Грузии мир, стабильность, экономическое развитие", - заявил Гарибашвили.Как изменилась Грузия за 10 лет? Талаквадзе рассказал об успехах страны на сессии ПАСЕ>>Кроме того, премьер Грузии подчеркнул, что за последние десять лет, то есть после прихода к власти "Грузинской мечты", страна достигла большого прогресса на пути евроинтеграции. "Это - оформление Соглашения об ассоциации. Это - соглашение о свободной торговле, которое мы оформили с Европой. Это - безвизовое сообщение, и сейчас уже историческое решение, которое было принято в июне прошлого года, где ясно была подтверждена европейская перспектива нашей страны", - заявил Гарибашвили. Премьер Грузии поблагодарил Австрию и лично канцлера за поддержку европейских устремлений официального Тбилиси, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности.При этом он заверил Нехаммера в том, что Грузия почти полностью выполнила все поставленные условия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Между тем премьер отметил важность включенности оппозиции в процесс работы над выполнением рекомендаций ЕС "Первая рекомендация касается сокращения поляризации, точнее ее завершения. Достижение этого невозможно без сотрудничества с оппозицией... Мы всегда были готовы и готовы открыть двери и для них, чтобы был постоянный диалог, и этот диалог должен быть в конструктивном формате", - отметил Гарибашвили. Резолюция ПАСЕ по Грузии: прогресс есть, но нужно продолжать работу>>В ходе встречи главы правительств Грузии и Австрии обсудили возможности углубления сотрудничества между странами в сферах экономики, торговли, туризма, инвестиций."Грузия - очень интересная страна для вложения инвестиций. Последние два года мы смогли достичь двузначного экономического роста. В позапрошлом году у нас был рост экономики в 10,5%, прошлом году - 10%, что дает нам возможность осуществлить еще больше проектов для нашей страны, для нашего народа", - сказал Гарибашвили. Премьер подчеркнул, что Грузия на седьмом месте в мире по ведению бизнеса. Также Грузия - одна из тех стран, где меньше всего бюрократии и барьеров. На встрече также зашел разговор о прокладке подводного электрокабеля между Грузией и Европой. Это, по словам премьера Грузии, один из приоритетных проектов для грузинского правительства. Премьер Грузии заявил о важности развития энергетики>>"Уже создана рабочая группа. Включены четыре страны - Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия... Этот и другие проекты, конечно, помогут Грузии еще больше интегрироваться в европейский рынок", - заявил Гарибашвили. Всемирный банк выделит Грузии 75 миллионов долларов на детальное исследование дна Черного моря в рамках реализации проекта прокладки подводного электрокабеля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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