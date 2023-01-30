https://sputnik-georgia.ru/20230130/issledovanie-rynka-topliva-v-gruzii-podkhodit-k-kontsu--agentstvo-konkurentsii-274390520.html

Исследование рынка топлива в Грузии подходит к концу – Агентство конкуренции

Исследование рынка топлива в Грузии подходит к концу – Агентство конкуренции

Когда в Грузию начался приток более дешевого импорта, это не отразилось на розничном рынке в оптимальный период времени, заявил глава агентства 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T18:38+0400

2023-01-30T18:38+0400

2023-01-30T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Исследование рынка топлива в Грузии находится на завершающей стадии - первоначальные результаты могут быть обнародованы в феврале 2023 года, заявил руководитель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе. Агентство конкуренции начало исследовать деятельность пяти крупных реализаторов топлива в стране после мониторинга рынка за семь месяцев 2022 года. По его результатам, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, стоимость топлива в Грузии оставалась высокой. По его словам, ряд компаний могли поставлять на рынок более дешевое топливо, но этого не произошло. "С другой стороны, в случае с импортом топлива из Европы мы видели, что в апреле-марте топливо продавалось конкурирующим компаниям с таможенных складов примерно на 75 тетри дешевле, чем поставлялось в собственную сеть, в июне-июле этот показатель был около 95 тетри", - отметил глава Агентства. Именно эти факторы стали основой для перехода Агентства с процесса мониторинга к процессу исследования. Продолжит ли снижаться цена на бензин в Грузии? >>"Цель исследования выяснить, насколько честными были действия компаний по продаже топлива за 7 месяцев 2022 года и не было ли это связано с ценой, сформированной в результате каких-либо нерыночных сил", - отметил Леквинадзе. Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,5 доллара). Россия поставляет в Грузию самое дешевое топливо, но цены не снижаются - кто виноват? >>>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,89-3,09 лари за литр, регуляр – 2,69-2,82 лари за литр, супер – 3,58-3,59 лари за литр, евро дизель – 3,74-3,87 за литр, дизель – 3,40-3,84 лари за литр. Курс лари к доллару - 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий леквинадзе, бензин, нефтепродукты, агентство конкуренции грузии