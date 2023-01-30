https://sputnik-georgia.ru/20230130/kogda-v-gruzii-protestiruyut-tsifrovoy-lari--otvet-natsbanka-274395208.html

Когда в Грузии протестируют цифровой лари – ответ Нацбанка

Когда в Грузии протестируют цифровой лари – ответ Нацбанка

Национальный банк выберет компанию, предоставляющую технологию цифровой валюты ЦБ, и тщательно оценит ее системное устройство 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T20:33+0400

2023-01-30T20:33+0400

2023-01-30T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Срок реализации первого этапа проекта "Цифровой лари" завершится 15 февраля, соответственно истекает срок и для заинтересованных в сотрудничестве с Национальным банком Грузии финтех-компаний, говорится в сообщении на сайте регулятора. В целях содействия использованию новых финансовых технологий, повышения эффективности платежной системы и расширения доступа к финансовым услугам Национальный банк Грузии с 2020 года активно исследует характеристики цифровой валюты Центрального банка (CBDC), включая возможности цифрового лари, устройство системы и способы ее использования на рынке. О начале первого этапа проекта цифрового лари Нацбанк Грузии объявил 30 апреля 2021 года и пригласил к сотрудничеству заинтересованных поставщиков финансовых технологий. В этот период активно шло сотрудничество с международными и местными финтех-компаниями и заинтересованными финансовыми институтами. В рамках указанного сотрудничества регулятор изучил различные пути и методы решения технологических, надзорных и финансовых трудностей через систему Цифровой валюты Центрального банка (central bank digital currency, CBDC). CBDC является обязательством Центрального банка и будет иметь статус платежного средства. Нацбанк Грузии собирается протестировать цифровой лари >>По информации регулятора, цифровой лари может оказать существенное влияние на существующую в стране монетарную политику и платежную систему, способствовать развитию финансовых технологий и появлению новых инновационных финансовых продуктов и услуг. "При этом важно оценить риски, связанные с введением цифровых лари. С привлечением компаний-партнеров Национальный банк Грузии проведет практическое тестирование пробной версии цифровой валюты Центрального банка в пилотном режиме с целью снижения рисков", - отмечено в сообщении. Что нового в цифровой валюте В настоящее время центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков. Грузия стремится стать "цифровым хабом" региона >>Цифровые деньги центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридических лиц, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации. Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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