https://sputnik-georgia.ru/20230130/naskolko-vyroslo-potreblenie-elektroenergii-v-gruzii-v-2022-godu-274365884.html

Насколько выросло потребление электроэнергии в Грузии в 2022 году

Насколько выросло потребление электроэнергии в Грузии в 2022 году

Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T09:01+0400

2023-01-30T09:01+0400

2023-01-30T09:01+0400

грузия

экономика

новости

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/05/272705559_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_3d76053fb2eaa6f973e9a3bc6eb0bedf.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. В 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, говорится в данных Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов. Анализ проекта электрокабеля по дну Черного моря завершится в 2023 году >>В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. В 2022 году Грузия импортировала электроэнергию из России около 1,3 миллиарда киловатт-часов, из Армении – 138,5 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 129,5 миллиона киловатт-часов, говорится на сайте Оператора. А экспорт за отчетный период составил 971,02 миллиона киловатт-часов. Энергонезависимость как приоритет – в Грузии продолжат развивать местную генерацию >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 14,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 13% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, энергетика грузии