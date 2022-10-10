https://sputnik-georgia.ru/20221010/energonezavisimost-kak-prioritet--v-gruzii-prodolzhat-razvivat-mestnuyu-generatsiyu-271208877.html

Энергонезависимость как приоритет – в Грузии продолжат развивать местную генерацию

Энергонезависимость как приоритет – в Грузии продолжат развивать местную генерацию

За девять месяцев 2022 года в Грузии было выработано до 11 миллиардов киловатт-часов, что является максимумом аналогичного периода прошедших лет, заявил... 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T17:39+0400

2022-10-10T17:39+0400

2022-10-10T17:39+0400

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леван давиташвили

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Качественно новые механизмы поддержки для поощрения развития возобновляемых источников энергии в Грузии будут представлены обществу уже в ближайшее время, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.По словам Давиташвили, текущие геополитические события еще ярче показали важность энергетической безопасности и независимости, которые являются приоритетными направлениями Грузии.По информации министра, текущий год в сфере энергетики является рекордным по ряду параметров. Так, за девять месяцев 2022 года в Грузии было выработано до 11 миллиардов киловатт-часов, что является максимумом аналогичного периода прошедших лет."Этот показатель на 23% больше показателя аналогичного периода прошлого года и на 15% больше, чем в 2018 году, когда был зафиксирован максимум выработки. Вместе с тем, Грузия вывезла на экспорт 990 миллионов киловатт-часов, что также рекорд в течение последнего десятилетия", -отметил министр.Кроме того, министр сообщил, что в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 миллиарда киловатт-часов к местной генерации. В рамках указанных инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 мегаватт-часов.Глава Минэкономики Грузии: Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом >>Также Давиташвили отметил важность проекта прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря, которая соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии."Безусловно, этот проект, помимо национального значения, является проектом энергетической безопасности регионального и международного значения, и в нем будут принимать активное участие Европейский союз, Азербайджан и другие страны", - сказал министр.Почему в Грузии отложили запуск энергобиржи – ответ главы регулятора >>Как заявил Давиташвили, для энергетической безопасности страны важно не только обеспечить источники поставок энергоресурсов и их диверсификацию, но и иметь надежную и развитую передающую инфраструктуру. По его словам, в этой связи были реализованы важные проекты как в сфере поставок электроэнергии, так и природного газа.По словам Давиташвили, в рамках десятилетнего видения развития страны, разработанного и утвержденного премьер-министром, для обоих секторов были разработаны десятилетние планы развития сети передачи, целью которых является развитие экономически устойчивой, надежной и эффективной инфраструктуры в Грузии.Правительство Грузии обеспечит все регионы природным газом за два года >>"Программа газификации регионов Грузии активно реализуется. Практически завершены работы, предусмотренные планом на 2019-2021 годы, и начата реализация плана на 2022-2024 годы. В рамках плана у 39 698 семей еще в 244 населенных пунктах появится возможность подключится к сети подачи природного газа. После завершения плана примерно 93% населения Грузии (включая Тбилиси) будут иметь доступ к природному газу. Это один из самых высоких показателей в Европе и мире", - отметил министр.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, энергетика грузии