Самые высокие здания в Тбилиси и цены на жилье
16:48 31.01.2023 (обновлено: 17:03 31.01.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТучи над городом Тбилиси - комплекс King David
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Стоимость жилья в элитных жилых комплексах Тбилиси начинается в среднем от 2 тысяч долларов за квадратный метр
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В список самых высоких зданий в столице Грузии входят три фешенебельные гостиницы и два элитных жилых комплекса.
На первом месте расположились 37-этажные башни-близнецы Axis Towers, которые построили в престижном районе столицы - Ваке, на проспекте Чавчавадзе.
Axis Towers - это 147-метровые небоскребы. В одном из них находятся квартиры, стоимость которых начинается в среднем от 2 тысяч долларов за квадратный метр. А во втором здании расположены фитнес-центр, бассейн, коммерческие объекты и пятизвездочная гостиница, стоимость номеров в которой в среднем 190 долларов.
Район Ваке на втором месте по дороговизне жилья в Тбилиси.
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
Открытие "Аксис тауэрс"
© courtesy of Axis Towers
Второе место в списке самых высоких зданий в Тбилиси досталось пятизвездочной гостинице The Biltmore Tbilisi Hotel на проспекте Руставели, в центральном районе города Мтацминда. В этом районе самое дорогое жилье в Тбилиси.
The Biltmore Hotel Tbilisi
Это 32-этажное здание высотой 138 метров. Стоимость номеров в гостинице от 220 долларов.
На третьем месте многофункциональный комплекс премиум-класса King David Building на улице Алексидзе. Комплекс также находится в центре города, в самом начале района Сабуртало. Этот район третий по дороговизне жилья.
Элитный жилой и деловой центр King David в Тбилиси
Комплекс объединяет две башни - 31-этажная и 19-этажная. В самой высокой из них, высота которой составляет 115 метров, расположены жилые квартиры, а в той, что пониже, - бизнес-центр.
Стоимость квартир в состоянии белого каркаса начинается примерно от 3 тысяч долларов за квадратный метр.
Четвертое место досталось еще одной пятизвездочной гостинице - Radisson Blu Iveria Hotel, которая находится на площади Республики, в районе Мтацминда.
© http://eduguide.geТбилиси. Гостиница Radisson Blu Iveria
Тбилиси. Гостиница Radisson Blu Iveria
© http://eduguide.ge
Высота Radisson Blu Iveria Hotel 86 метров. Это 18 этажей. Стоимость номера примерно от 130 долларов.
Замыкает пятерку четырехзвездочный бизнес-отель Holiday Inn Tbilisi на площади 26 Мая, в районе Сабуртало.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliУлицы города Тбилиси - улица Пекина
Улицы города Тбилиси - улица Пекина
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Это 21-этажное здание высокой 70 метров. Стоимость номера в гостинице начинается примерно от 120 долларов.
Материал подготовлен на основе открытых источников