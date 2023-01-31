https://sputnik-georgia.ru/20230131/samye-vysokie-zdaniya-v-tbilisi-i-tseny-na-zhile-274432658.html

Самые высокие здания в Тбилиси и цены на жилье

Самые высокие здания в Тбилиси и цены на жилье

Стоимость жилья в элитных жилых комплексах Тбилиси начинается в среднем от 2 тысяч долларов за квадратный метр 31.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В список самых высоких зданий в столице Грузии входят три фешенебельные гостиницы и два элитных жилых комплекса. На первом месте расположились 37-этажные башни-близнецы Axis Towers, которые построили в престижном районе столицы - Ваке, на проспекте Чавчавадзе. Axis Towers - это 147-метровые небоскребы. В одном из них находятся квартиры, стоимость которых начинается в среднем от 2 тысяч долларов за квадратный метр. А во втором здании расположены фитнес-центр, бассейн, коммерческие объекты и пятизвездочная гостиница, стоимость номеров в которой в среднем 190 долларов. Район Ваке на втором месте по дороговизне жилья в Тбилиси. Второе место в списке самых высоких зданий в Тбилиси досталось пятизвездочной гостинице The Biltmore Tbilisi Hotel на проспекте Руставели, в центральном районе города Мтацминда. В этом районе самое дорогое жилье в Тбилиси. Это 32-этажное здание высотой 138 метров. Стоимость номеров в гостинице от 220 долларов. Цены на жилье в Тбилиси продолжают расти: новая статистика>>На третьем месте многофункциональный комплекс премиум-класса King David Building на улице Алексидзе. Комплекс также находится в центре города, в самом начале района Сабуртало. Этот район третий по дороговизне жилья. Комплекс объединяет две башни - 31-этажная и 19-этажная. В самой высокой из них, высота которой составляет 115 метров, расположены жилые квартиры, а в той, что пониже, - бизнес-центр. Стоимость квартир в состоянии белого каркаса начинается примерно от 3 тысяч долларов за квадратный метр. Четвертое место досталось еще одной пятизвездочной гостинице - Radisson Blu Iveria Hotel, которая находится на площади Республики, в районе Мтацминда. Высота Radisson Blu Iveria Hotel 86 метров. Это 18 этажей. Стоимость номера примерно от 130 долларов. Замыкает пятерку четырехзвездочный бизнес-отель Holiday Inn Tbilisi на площади 26 Мая, в районе Сабуртало.Это 21-этажное здание высокой 70 метров. Стоимость номера в гостинице начинается примерно от 120 долларов. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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