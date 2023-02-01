https://sputnik-georgia.ru/20230201/bezaktsiznye-sigarety-na-90-tysyach-dollarov---v-tbilisi-zaderzhali-kontrabandista-274448579.html
Безакцизные сигареты на 90 тысяч долларов - в Тбилиси задержали контрабандиста
Безакцизные сигареты на 90 тысяч долларов - в Тбилиси задержали контрабандиста
Обвиняемый хранил порядка 55 тысяч пачек безакцизных сигарет в грузовом автомобиле 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T11:06+0400
2023-02-01T11:06+0400
2023-02-01T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали одного человека за хранение крупной партии сигарет без акцизных марок, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие установило, что обвиняемый, желая незаконно получить прибыль, в грузовом автомобиле в Тбилиси хранил крупную партию безакцизных сигарет. В результате следственных мероприятий изъяты сигареты разных наименований на сумму 241 639 лари (91, 8 тысячи долларов). Всего было найдено 54 918 пачек сигарет, отмечено в сообщении. Следствие идет по статье УК Грузии - выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. Обвиняемый находится в заключении, ведутся следственные мероприятия для обнаружения соучастников преступления. Более 18 тысяч пачек безакцизных сигарет изъяли в Грузии в декабре>>В 2022 году в Грузии было возбуждено 326 уголовных дел, связанных с контрабандой. В преступлении уличили 308 человек. В сумме изъято 587 655 пачек безакцизных сигарет, стоимостью около 3 миллионов лари.Согласно статье уголовного кодекса Грузии "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Безакцизные сигареты на 90 тысяч долларов - в Тбилиси задержали контрабандиста
11:06 01.02.2023 (обновлено: 11:21 01.02.2023)
Обвиняемый хранил порядка 55 тысяч пачек безакцизных сигарет в грузовом автомобиле
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали одного человека за хранение крупной партии сигарет без акцизных марок, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый, желая незаконно получить прибыль, в грузовом автомобиле в Тбилиси хранил крупную партию безакцизных сигарет.
В результате следственных мероприятий изъяты сигареты разных наименований на сумму 241 639 лари (91, 8 тысячи долларов). Всего было найдено 54 918 пачек сигарет, отмечено в сообщении
.
Следствие идет по статье УК Грузии - выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.
Обвиняемый находится в заключении, ведутся следственные мероприятия для обнаружения соучастников преступления.
В 2022 году в Грузии было возбуждено 326 уголовных дел, связанных с контрабандой. В преступлении уличили 308 человек. В сумме изъято 587 655 пачек безакцизных сигарет, стоимостью около 3 миллионов лари.
Согласно статье уголовного кодекса Грузии "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.