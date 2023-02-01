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Достижения грузинских спортсменов в 2022 году - статистика
Достижения грузинских спортсменов в 2022 году - статистика
Женщины в прошедшем году принесли Грузии 37 золотых медалей, а мужчины - 203 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T09:41+0400
2023-02-01T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузинские спортсмены в 2022 году завоевали для страны на международных соревнованиях 964 медали, данные приводит Национальная служба статистики. В олимпийских видах спорта завоевано 695 медалей, из них 240 высшей пробы, 202 серебряные и 253 бронзовые. Наиболее активными в прошлом году были спортcмены до 16 лет, они завоевали 274 медали, из них 104 - золотые. Женщины принесли Грузии 37 золотых медалей, а мужчины - 203. Грузинские журналисты назвали лучшего спортсмена страны >>В неолимпийских видах спорта у Грузии 202 медали, из них 80 - золотые. Здесь активнее всего были взрослые спортсмены - старше 23 лет. Они завоевали 59 золотых, 32 серебряных и 32 бронзовые медали. Спорстмены-женщины принесли сборной 13 золотых медалей, а на долю мужчин пришлось 67. Что касается параолимпийских видов спорта, то здесь Грузия представлена лишь взрослыми спортсменами. Они завоевали 67 медалей. Из них 22 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, статистика
Достижения грузинских спортсменов в 2022 году - статистика
09:41 01.02.2023 (обновлено: 09:56 01.02.2023)
Женщины в прошедшем году принесли Грузии 37 золотых медалей, а мужчины - 203
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузинские спортсмены в 2022 году завоевали для страны на международных соревнованиях 964 медали, данные приводит Национальная служба статистики.
В олимпийских видах спорта завоевано 695 медалей, из них 240 высшей пробы, 202 серебряные и 253 бронзовые. Наиболее активными в прошлом году были спортcмены до 16 лет, они завоевали 274 медали, из них 104 - золотые.
Женщины принесли Грузии 37 золотых медалей, а мужчины - 203.
В неолимпийских видах спорта у Грузии 202 медали, из них 80 - золотые. Здесь активнее всего были взрослые спортсмены - старше 23 лет. Они завоевали 59 золотых, 32 серебряных и 32 бронзовые медали.
Спорстмены-женщины принесли сборной 13 золотых медалей, а на долю мужчин пришлось 67.
Что касается параолимпийских видов спорта, то здесь Грузия представлена лишь взрослыми спортсменами. Они завоевали 67 медалей. Из них 22 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых.