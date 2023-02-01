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Мегрелишвили: "Нацдвижение" – деградированная партия

Мегрелишвили: "Нацдвижение" – деградированная партия

"Национальное движение" находится в очень глубоком кризисе, уверен политик 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) – деградированная политическая сила, которую больше не стоит брать в расчет, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили. По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером ЕНД стал активный член партии, ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили, известный своими намерениями сместить с власти правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" революционным путем. По словам Мегрелишвили, в целом "Национальное движение" находится в очень глубоком кризисе. А прошедшие внутрипартийные выборы фактически были мероприятием за освобождение осужденнного экс-президента Михаила Саакашвили, отметил он. Хабеишвили 31 января заявил, что, если "Грузинская мечта" освободит Саакашвили, партия готова отказаться от мандатов в парламенте и сакребуло (районные совещательные органы), а также переоформить на правящую партию свой центральный офис. Непонятная торговля мандатами – оппозиционер о заявлении нового лидера "Нацдвижения">>За несколько дней до выборов Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья рассматривается в Тбилисском городском суде уже более месяца. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита Саакашвили, у осужденного кахексия и деменция. Оба эти диагноза, согласно грузинскому законодательству, являются основанием для освобождения пациента. Представители Специальной пенитенциарной службы Минюста считают, что диагнозы поставлены неверно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, одесская область, леван хабеишвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, грузинская мечта, тбилисский городской суд