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В Грузии пора отменять право на хранение огнестрельного оружия – мнение читателей Sputnik

В Грузии пора отменять право на хранение огнестрельного оружия – мнение читателей Sputnik

Вопрос хранения огнестрельного оружия стал актуальным после стрельбы в городе Сагареджо 01.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Почти половина читателей новостного агентства Sputnik Грузия считают, что в Грузии давно пора отменять право на хранение огнестрельного оружия. За это высказалось 49% читателей, принявших участие в голосовании на сайте агентства. Между тем 24,5% считают, что отменять право на хранение оружия не надо, но необходимо ужесточить закон. Для 19,6% подобное делать незачем, а 6,9% еще не задумывались об этом. Вопрос хранения огнестрельного оружия стал актуальным после стрельбы в городе Сагареджо, когда бывший военный расстрелял с балкона соседей. Погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. Между тем, следствие утверждает, что права на хранение оружия и боеприпасов у мужчины не было. Что двигало стрелком в Сагареджо? Версии следствия>>Согласно закону, обычные граждане могут хранить дома только оружие, предназначенное для обороны, коллекционное оружие, а также спортивное или охотничье оружие. При этом для хранения оружия нужно сдать экзамен и предоставить справку о психическом здоровье. Все хранимое оружие регистрируется и заносится в специальный реестр, перевозить оружие можно только в разобранном состоянии в специальном кофре, хранить же в защищенном закрывающемся месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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