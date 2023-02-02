https://sputnik-georgia.ru/20230202/apellyatsionnyy-sud-ostavil-v-sile-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-programmista-v-tbilisi-274495553.html

Апелляционный суд вынес приговор по делу об убийстве программиста Кварацхелия в Тбилиси

Апелляционный суд вынес приговор по делу об убийстве программиста Кварацхелия в Тбилиси

Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе лишь частично признали вину 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T15:15+0400

2023-02-02T15:15+0400

2023-02-02T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе признаны виновными в умышленном убийстве 22-летнего программиста, создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари".Ника Кварацхелия, сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", был убит днем 15 сентября 2021 года в центре Тбилиси. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.Тбилисский городской суд вынес приговор по делу в апреле 2022 года. Челидзе и Кавиладзе были признаны виновными в групповом умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в групповом незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Они получили 17 и 16 лет тюрьмы.По данным следствия, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли к дому, где проживал Кварацхелия. Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе подошел к Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.Челидзе частично признал вину. Он заявил, что это не было групповым убийством, стрелял только он. Кавиладзе же признал себя виновным лишь в том, что не сообщил о преступлении.Дети "вора в законе" на скамье подсудимых - cкандальное заявление пострадавшего>>Мать убитого молодого человека Иза Омадзе на оглашении приговора не присутствовала. Оба осужденных присутствовали на заседании дистанционно.Грузинские СМИ связали громкое дело с тем, что отец молодого программиста – "вор в законе" Гия Кварацхелия. Якобы дети убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Давая показания в суде Челидзе опроверг заказной характер преступления, о чем говорила семья убитого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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