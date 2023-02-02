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Фермерам в Грузии выдадут кредиты на сумму более одного миллиарда лари

Фермерам в Грузии выдадут кредиты на сумму более одного миллиарда лари

Целью увеличения бюджета госпрограммы является предоставление фермерам финансовых ресурсов в виде льготного агрокредитования и агролизинга 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T21:29+0400

2023-02-02T21:29+0400

2023-02-02T21:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Выдача более 10 тысяч кредитов по низкой ставке на сумму более 1 миллиарда лари предусмотрена для грузинских фермеров в 2023 году в рамках госпрограммы "Льготный агрокредит", сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Целью увеличения бюджета является постоянное предоставление фермерам и предпринимателям большего количества финансовых ресурсов в виде льготного агрокредитования и агролизинга. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. С 2013 года было выдано до 80 тысяч кредитов на сумму в 5 миллиардов лари. Что изменилось За годы реализации проекта в нем был внесен ряд изменений, исходя из потребностей, существующих в отрасли. В августе 2022 года правительство утвердило изменения по нескольким подкомпонентам проекта. Так, в рамках "Льготного агрокредита на основные средства", за счет кредита появилась возможность финансирования расходов на приобретение саженцев ягод для размещения в теплице и горшков, если цель кредита заключается в создании теплицы для выращивания ягодных культур. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>Государство финансирует фермеру кредит в течение четырех лет в размере 11% годовых. Сумма кредита - от 20 тысяч до 1,5 миллиона лари. В рамках подкомпонента проекта "Выращивание новых многолетних культур" у бенефициаров появилась возможность использовать сумму кредита для устройства защитных сеток в многолетних садах или для ремонта существующих. Также на сумму кредита стало возможным строительство вспомогательного здания. Для выращивания новых многолетних культур процент годового софинансирования составил 11%. Государство финансирует фермеру кредит в течение 66 месяцев (5,5 лет) в размере 11% годовых. Сумма кредита - от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари. В Грузии завершилась программа помощи малым землевладельцам >>В компоненте проекта "Льготный агролизинг", который служит развитию оборудования и предприятий, создающих дополнительную стоимость сельскохозяйственной продукции, появилась возможность приобрести в лизинг транспортное средство, интегрированное с нестационарными технологическими линиями. Процент годового софинансирования по компоненту субсидируемого агролизинга - 11%. Государство финансирует кредит фермеру на 36 месяцев в размере 11% годовых. Сумма кредита - от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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