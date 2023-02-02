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https://sputnik-georgia.ru/20230202/glava-natsbanka-gruzii-kurs-lari-reagiruet-na-pozitivnyy-shok-274512585.html
Глава Нацбанка Грузии: курс лари реагирует на позитивный шок
Глава Нацбанка Грузии: курс лари реагирует на позитивный шок
Плавающий обменный курс – лучшая возможность для стран с малой экономикой покрывать существующие шоки, заявил глава регулятора 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T23:04+0400
2023-02-02T23:23+0400
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экономика
кобы гвенетадзе
национальный банк грузии
колебание курса лари
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Укрепление курса лари в отношении иностранных валют связано с позитивным шоком от восстановления экспорта и туризма, а также миграции, но Нацбанк не будет вмешиваться и искусственно влиять на курс, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе. Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил более 20%. По его словам, курс лари плавающий и хорошо реагирует на шоки. "Плавающий обменный курс – лучшая возможность для стран с малой экономикой покрывать существующие шоки. Если раньше мы говорили о негативных шоках, то теперь речь идет о позитивном шоке. Это дало нам возможность пополнить резервы", – сказал Гвенетадзе. При этом он подчеркнул, что Нацбанк не будет влиять на краткосрочные колебания на валютном рынке. Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года &gt;&gt;"Если мы даем курсу двигаться в краткосрочный период, тогда у нас будет в долгорочном периоде лучшее положение, нежели могло быть в другом случае. Исходя из этого, Национальный банк не защищает обменный курс", – сказал Гвенетадзе. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, кобы гвенетадзе, национальный банк грузии, колебание курса лари
грузия, новости, экономика, кобы гвенетадзе, национальный банк грузии, колебание курса лари

Глава Нацбанка Грузии: курс лари реагирует на позитивный шок

23:04 02.02.2023 (обновлено: 23:23 02.02.2023)
© National Bank of GeorgiaПрезидент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе
Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2023
© National Bank of Georgia
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Плавающий обменный курс – лучшая возможность для стран с малой экономикой покрывать существующие шоки, заявил глава регулятора
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Укрепление курса лари в отношении иностранных валют связано с позитивным шоком от восстановления экспорта и туризма, а также миграции, но Нацбанк не будет вмешиваться и искусственно влиять на курс, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил более 20%.

"На сегодня у нас следующая ситуация: произошло восстановление туризма и экспорта, въезд мигрантов, был рекордный показатель перечислений, улучшились фундаментальные факторы, что и вызвало укрепление национальной валюты", – сказал Гвенетадзе.

По его словам, курс лари плавающий и хорошо реагирует на шоки.
"Плавающий обменный курс – лучшая возможность для стран с малой экономикой покрывать существующие шоки. Если раньше мы говорили о негативных шоках, то теперь речь идет о позитивном шоке. Это дало нам возможность пополнить резервы", – сказал Гвенетадзе.
При этом он подчеркнул, что Нацбанк не будет влиять на краткосрочные колебания на валютном рынке.
Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года >>
"Если мы даем курсу двигаться в краткосрочный период, тогда у нас будет в долгорочном периоде лучшее положение, нежели могло быть в другом случае. Исходя из этого, Национальный банк не защищает обменный курс", – сказал Гвенетадзе.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
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