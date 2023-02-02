https://sputnik-georgia.ru/20230202/glava-natsbanka-gruzii-kurs-lari-reagiruet-na-pozitivnyy-shok-274512585.html

Глава Нацбанка Грузии: курс лари реагирует на позитивный шок

Глава Нацбанка Грузии: курс лари реагирует на позитивный шок

Плавающий обменный курс – лучшая возможность для стран с малой экономикой покрывать существующие шоки, заявил глава регулятора 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T23:04+0400

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кобы гвенетадзе

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колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Укрепление курса лари в отношении иностранных валют связано с позитивным шоком от восстановления экспорта и туризма, а также миграции, но Нацбанк не будет вмешиваться и искусственно влиять на курс, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе. Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил более 20%. По его словам, курс лари плавающий и хорошо реагирует на шоки. "Плавающий обменный курс – лучшая возможность для стран с малой экономикой покрывать существующие шоки. Если раньше мы говорили о негативных шоках, то теперь речь идет о позитивном шоке. Это дало нам возможность пополнить резервы", – сказал Гвенетадзе. При этом он подчеркнул, что Нацбанк не будет влиять на краткосрочные колебания на валютном рынке. Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года >>"Если мы даем курсу двигаться в краткосрочный период, тогда у нас будет в долгорочном периоде лучшее положение, нежели могло быть в другом случае. Исходя из этого, Национальный банк не защищает обменный курс", – сказал Гвенетадзе. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, кобы гвенетадзе, национальный банк грузии, колебание курса лари