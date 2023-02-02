https://sputnik-georgia.ru/20230202/merab-ninidze-snimetsya-v-filme-rezhissera-nominirovannogo-na-oskar-274484654.html

Мераб Нинидзе снимется в фильме режиссера, номинированного на "Оскар"

Мераб Нинидзе снимется в фильме режиссера, номинированного на "Оскар"

Мераб Нинидзе сыгарет в одном фильме с такими звездами, как Райф Файнс и Изабелла Росселлини 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T12:32+0400

2023-02-02T12:32+0400

2023-02-02T12:32+0400

мераб нинидзе

новости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24787/50/247875038_0:105:2007:1234_1920x0_80_0_0_fee03faf4a31fe8be30f5bbf94de5599.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Известный грузинский актер Мераб Нинидзе снимется в фильме "Conclave" немецкого режиссера и сценариста Эдварда Бергера, сообщает "Первый канал" со ссылкой на издание "Variety".Мераб Нинидзе продолжает свою карьеру за рубежом, на этот раз грузинский актер утвержден на роль в фильме Эдварда Бергера. В этом году картина режиссера "На Западном фронте без перемен" номинирована на "Оскар". В новом фильме Бергера по-настоящему звездный состав: Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Стэнли Туччи и Изабелла Росселлини. Действие фильма происходит в Ватикане, где после смерти Папы кардиналу Лоуренсу, которого играет Рэйф Файнс, поручают найти нового Папу. Лоуренс становится частью заговора, поскольку кардиналы стремятся преследовать свои собственные интересы. На фоне политических махинаций главный герой фильма понимает, что у покойного Папы была тайна, которую он должен разгадать до того, как изберут нового. Демна Гвасалия и Мераб Нинидзе номинированы на премию "Ника">>Мераб Нинидзе играет роль одного из кардиналов Ватикана, которые изолированы в "Сикстинской капелле" и избирают нового папу. Фильм основан на бестселлере Роберта Харриса, а автор экранизации - Питер Строан. Зарубежная фильмография Мераба Нинидзе впечатляет. В 2020 году актер снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале "Фрейд" киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала "Родина" (Homeland), где исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC "МакМафия" в роли босса русской мафии. Нинидзе также можно увидеть в американском телесериале "Берлинская резидентура" и в фильме "Курьер" британского телережиссера Доминика Кука, где он сыграл вместе со всемирно известным актером, звездой сериала "Шерлок Холмс" Бенедиктом Камбербэтчем. А также Нинидзе сыграл главную роль в немецком сериале "Доктор Баллуз".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мераб нинидзе, новости, культура