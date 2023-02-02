https://sputnik-georgia.ru/20230202/mid-ukrainy-prizyvaet-gruziyu-peredat-im-saakashvili--274497177.html

МИД Украины призывает Грузию передать им Саакашвили

МИД Украины призывает Грузию передать им Саакашвили

В МИД Украины считают, что власти Грузии негуманно обращаются с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T15:35+0400

2023-02-02T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. МИД Украины призывает власти Грузии перестать издеваться над бывшим президентом Михаилом Саакашвили и передать его Киеву, говорится на сайте ведомства.Сторонники Саакашвили периодически заявляют, что находящийся с начала мая в клинике "Вивамеди" Саакашвили при смерти, и под этим предлогом требуют его освободить от отбывания заключения.Грубое нарушение прав человека идет вразрез с объявленным курсом Грузии, сказано в заявлении.МИД также призывает международные организации публично встать на защиту Украины.Между тем ранее клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что палата экс-президента оборудована всей необходимой аппаратурой, в том числе для интенсивной терапии.Что происходит с Саакашвили - клиника ответила на очередной "фейк">>По словам медперсонала клиники, Саакашвили отказывается от инклюзивного лечения, предполагающего использование капельниц, и строго контролирует принимаемую пищу, что ведет к снижению веса и ухудшению его состояния.В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди".Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы.Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Деменция или депрессия? Еще один невролог дал показания в суде по делу Саакашвили>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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