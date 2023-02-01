https://sputnik-georgia.ru/20230201/dementsiya-ili-depressiya-esche-odin-nevrolog-dal-pokazaniya-v-sude-po-delu-saakashvili-274468227.html

Деменция или депрессия? Еще один невролог дал показания в суде по делу Саакашвили

Деменция или депрессия? Еще один невролог дал показания в суде по делу Саакашвили

Если Саакашвили продолжит худеть и вес опустится ниже 52 килограммов, то он может умереть, сказал врач 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T22:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Невролог Тенгиз Цуладзе, вслед за остальными экспертами, которые уже дали показания по делу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что у него деменция, но при этом не исключил депрессию. Цуладзе входил в группу врачей, которую собрал Народный защитник Грузии для оценки состояния здоровья Саакашвили. При этом, отвечая на уточняющий вопрос представителя Специальной пенитенциарной службы Минюста, он не исключил, что у Саакашвили может быть не деменция, а депрессия. Именно поэтому, по словам невролога, в заключении говорится, что это неуточненная деменция, то есть недифференцированная. Согласно грузинскому законодательству, деменция (одна из разновидностей слабоумия) является основанием для освобождения осужденного. Еще одним основанием является кахексия (крайне сильное истощение организма человека). Как отметил Цуладзе, кахексия – более тяжелое заболевание, чем деменция. По словам врачей, сейчас Саакашвили весит 69 килограммов, то есть после ареста (1 октября 2021 года) он похудел на 45 килограммов.Саакашвили на грани полиорганной недостаточности – эндокринолог дала показания в суде>>"Как написано в одном из заключений, если пациент продолжит терять вес, индекс массы тела опустится ниже 14, станет меньше 52 килограммов, человек больше не выдержит", – сказал Цуладзе. При этом он дал положительный ответ на вопрос главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Уртмелидзе о том, могла ли голодовка стать причиной кахексии. Первый раз Саакашвили попал в больницу на 39 день голодовки, которую он объявил в день ареста, 1 октября 2021 года. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, экс-президент продолжил голодовку, так как его доставили не в многопрофильную клинику, а в тюремную больницу. Он отказался от крайней формы протеста лишь на 50 день, сразу после этапирования в военный госпиталь в Гори. Министр: Саакашвили занимается членовредительством ради освобождения>>Выступающие ранее в суде врачи, в том числе зарубежные эксперты, причиной возникновения тяжелых заболеваний назвали посттравматическое стрессовое расстройство и отравление тяжелыми металлами, такими как мышьяк, барий и ртуть, а также неправильное диагностирование и неэффективное лечение. Что касается нынешней ситуации, адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе поинтересовался у врача, почему экс-президент не ест – не может или не хочет, как говорят представители пенитенциарной службы и клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года. "Анорексия и кахексия вызывают гастропарез, тошноту и снижение аппетита. При этом это не управляемо пациентом и не индуцируется... У этого свой протокол лечения, очень сложный", – заявил Цуладзе. Вещдоки и один свидетель – как прошел суд по освобождению Саакашвили?>>Далее адвокат поинтересовался, мешают ли заболевания, которые диагностировали Саакашвили, отбыванию наказания. "Первое, что очень важно – это адаптационное расстройство, которое диагностировали наши коллеги. Адаптационное расстройство, которое как бы стало предметом иронии, – очень серьезное заболевание, и за ним может последовать очень серьезная проблема", – сказал Цуладзе. По его словам, за адаптационным расстройством последовали депрессия и анорексия, и дальше все пошло по цепной реакции.Позже Адвокат зачитал выдержку из медицинского заключения, где говорится, что были проведены все доступные в Грузии лабораторные и инструментальные исследования, и лечение в нескольких многопрофильных клиниках, но состояние здоровья Саакашвили быстро ухудшается и, во избежание необратимых последствий, необходимо принять своевременные и кардинальные решения. На вопрос, что подразумевается под этими решениями, Цуладзе сказал: "Отсрочка наказания в рамках закона". Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты>>В свою очередь главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Уртмелидзе поинтересовался, нормально ли прошел процесс рефидинга Саакашвили в военном госпитале в Гори после прекращения голодовки. По словам Уртмелидзе, он не раз слышал в зале суда критику касательно этого процесса. "Если бы нормально не прошел, человек бы умер", – заявил Цуладзе.Затронули на заседании и тему полифармации, то есть одновременное назначение разных препаратов, о чем ранее заявил в суде один из американских экспертов – невролог Шахин Эммануэль Лахани. По его словам, лечение было далеко от современных методов – Саакашвили давали многочисленные ненадлежащие медикаменты.Тогда в качестве доказательства адвокат Саакашвили заявил, что во время лечения в военном госпитале за 40 дней экс-президенту дали 30 разных медикаментов. Позже, когда его этапировали в гражданскую клинику "Вивамеди", в период с мая по октябрь 2022 года, он принимал по 15-17 разных лекарств в месяц."Мы не сочли это причиной ухудшения состояния здоровья пациента. Хотя в определенной степени есть полифармация... Когда идет симптоматическое управление состоянием человека, волей-неволей приходится прибегать к полифармации", – сказал Цуладзе.Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>К примеру, экс-президенту давали разного типа болеутоляющие, разного типа успокоительные, пояснил он. Представитель пенитенциарной службы также поинтересовался мнением невролога о том, что Саакашвили давали нейролептики, а именно кетилепт (антипсихотическое средство), и о версии, что это могло вызвать отравление организма. Уртмелидзе напомнил о том, что в свое время Цуладзе был в курсе этого назначения и рекомендовал немного снизить дозу с 200 до 150 мг. "Кетилепт был дан в терапевтических рамках", – сказал Цуладзе, отметив, что максимально допустимая доза этого препарата – 600-800 мг.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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