https://sputnik-georgia.ru/20230202/minoborony-gruzii-priglashaet-zhelayuschikh-na-kontraktnuyu-voennuyu-sluzhbu-274429105.html
Минобороны Грузии приглашает желающих на контрактную военную службу
Минобороны Грузии приглашает желающих на контрактную военную службу
Сначала будущим контрактникам придется пройти специальную военную подготовку 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T07:31+0400
2023-02-02T07:31+0400
2023-02-02T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Министерство обороны Грузии приглашает граждан в возрасте от 18 до 35 лет на контрактную военную службу, сообщает пресс-служба ведомства. Все желающие должны пройти регистрацию, медицинскую проверку и начальный двухмесячный курс боевой подготовки (BCT). Во время обучения курсанты будут ежемесячно получать по 500 лари (190 долларов), также они будут обеспечены питанием, военной формой, размещением, медобслуживанием высокого уровня, социальными и правовыми гарантиями. Во время перераспределения людей в службе максимально учитывается территориальный принцип по месту жительства. Минобороны также приглашает на четырехлетнюю контрактную службу граждан Грузии с 18 до 45 лет на разные специальности – водителей (в том числе спецтехники), специалистов логистики, связи, представителей медицинской сферы, авиации, воздушной обороны, инженерии и химии. Эти люди пройдут короткий курс начальной боевой подготовки и продолжат военную карьеру в подразделениях по специальностям.Грузия, Турция и Азербайджан обсудили стратегическое сотрудничество в сфере обороны>> Начальная зарплата рядового составляет 1530 лари (580 долларов). Зарплата увеличивается с учетом звания, должности и военного стажа. После завершения первого контракта минобороны выдает одноразовую надбавку в размере 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов), а после завершения последующих контрактов в случае двухлетнего контракта – 3 тысячи лари (1,1 тысячи долларов), четырехлетнего – 8 тысяч лари (3 тысячи долларов). Военнослужащие-контрактники будут пользоваться льготами и привилегиями как в государственном, так и бизнес-секторе. Минобороны предлагает им и членам их семей софинансирование учебы в авторизированных высших учебных заведениях Грузии. В случае высокой академической успеваемости в вузах будет назначена стипендия министра – 750 лари (285 долларов) в каждом семестре. Турция передала в подарок Грузии авиатехнику>>В ведомстве отмечают, что у военнослужащих будет возможность профессионального и карьерного развития. Также ведомство предлагает им изучать иностранные языки (английский, немецкий, французский, турецкий и русский). Также миноброны дает возможность принимать участие в карьерных курсах в Европе, Канаде и США. После начала контрактной службы у военнослужащих будет возможность овладеть и другими профессиями – электрик, сварщик, оператор тяжелой строительной техники, специалист двигателя, электротехник, электрик низкого давления. Освоить эти профессии они могут как в училищах оборонных сил, так и колледжах, центрах профподготовки и общественных центрах. Регистрация желающих проходит в онлайн-режиме по следующей ссылке, а также в домах юстиции и общественных центрах. Для получения более детальной информации можно связаться по номерам: 032 2 79 02 00; 032 2 75 26 44; 595 05 06 73; 595 06 03 44.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, грузия, канада, сша, европа
новости, общество, грузия, канада, сша, европа
Минобороны Грузии приглашает желающих на контрактную военную службу
Сначала будущим контрактникам придется пройти специальную военную подготовку
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Министерство обороны Грузии приглашает граждан в возрасте от 18 до 35 лет на контрактную военную службу, сообщает пресс-служба ведомства.
Все желающие должны пройти регистрацию, медицинскую проверку и начальный двухмесячный курс боевой подготовки (BCT). Во время обучения курсанты будут ежемесячно получать по 500 лари (190 долларов), также они будут обеспечены питанием, военной формой, размещением, медобслуживанием высокого уровня, социальными и правовыми гарантиями.
Во время перераспределения людей в службе максимально учитывается территориальный принцип по месту жительства.
Минобороны также приглашает на четырехлетнюю контрактную службу граждан Грузии с 18 до 45 лет на разные специальности – водителей (в том числе спецтехники), специалистов логистики, связи, представителей медицинской сферы, авиации, воздушной обороны, инженерии и химии. Эти люди пройдут короткий курс начальной боевой подготовки и продолжат военную карьеру в подразделениях по специальностям.
Начальная зарплата рядового составляет 1530 лари (580 долларов). Зарплата увеличивается с учетом звания, должности и военного стажа.
После завершения первого контракта минобороны выдает одноразовую надбавку в размере 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов), а после завершения последующих контрактов в случае двухлетнего контракта – 3 тысячи лари (1,1 тысячи долларов), четырехлетнего – 8 тысяч лари (3 тысячи долларов).
Военнослужащие-контрактники будут пользоваться льготами и привилегиями как в государственном, так и бизнес-секторе. Минобороны предлагает им и членам их семей софинансирование учебы в авторизированных высших учебных заведениях Грузии. В случае высокой академической успеваемости в вузах будет назначена стипендия министра – 750 лари (285 долларов) в каждом семестре.
В ведомстве отмечают, что у военнослужащих будет возможность профессионального и карьерного развития. Также ведомство предлагает им изучать иностранные языки (английский, немецкий, французский, турецкий и русский). Также миноброны дает возможность принимать участие в карьерных курсах в Европе, Канаде и США.
После начала контрактной службы у военнослужащих будет возможность овладеть и другими профессиями – электрик, сварщик, оператор тяжелой строительной техники, специалист двигателя, электротехник, электрик низкого давления. Освоить эти профессии они могут как в училищах оборонных сил, так и колледжах, центрах профподготовки и общественных центрах.
Регистрация желающих проходит в онлайн-режиме по следующей ссылке
, а также в домах юстиции и общественных центрах. Для получения более детальной информации можно связаться по номерам: 032 2 79 02 00; 032 2 75 26 44; 595 05 06 73; 595 06 03 44.