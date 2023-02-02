https://sputnik-georgia.ru/20230202/nichego-skandalnogo----abashidze-o-zapisi-razgovora-s-karasinom-274486502.html

Ничего скандального - Абашидзе об аудиозаписи разговора с Карасиным

Ничего скандального - Абашидзе об аудиозаписи разговора с Карасиным

В сети появилась аудиозапись разговора грузинского и российского дипломатов о решении транспортного коллапса на границе 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе подтвердил подлинность аудиозаписи разговора с членом Совета федерации Григорием Карасиным и заявил, что в нем нет ничего скандального. Аудиозапись появилась в интернете накануне. На записи Карасин говорит с Абашидзе о важности строительства новой дороги, соединяющей Грузию с Россией. В свою очередь, Абашидзе сообщает, что уже идет строительство масштабной автомагистрали в сторону КПП "Казбеги-Ларс", которое завершится через полтора года. Как заявил Абашидзе в интервью грузинскому "Первому каналу", беседа с Карасиным состоялась примерно 20-21 июня 2022 года. Этот формат существует именно для того, чтобы возможно решать подобные вопросы напрямую, что определено повесткой дня и нашими мандатами, отметил грузинский дипломат. Cтроительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией - последние данные>>"Так что тогда мы контактировали, у нас была телефонная связь. Мы подключили местные службы, пограничников, таможенников, чтобы урегулировать эту ситуацию. Были обеспокоены наши соседние страны, в том числе приезжал представитель из Армении. Вот об этом и говорили", - сообщил Абашидзе. Грузинский дипломат сообщил, что он дважды прослушал запись и отметил, что она подлинная. По словам Абашидзе, разговор с Карасиным попытаются каким-то образом представить как большой скандал."Когда на границе создается форс-мажорная ситуация в транспортном плане, мы всегда связываемся друг с другом, и это обычное явление", - подчеркнул Абашидзе. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина, проводимых с 2012 года в Праге. Абашидзе и Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Дорога к грузино-российской границеУчасток Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов строится и один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям села будут доступны все необходимые услуги.Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона.На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба>>Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов.Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, казбеги, тбилиси, зураб абашидзе, григорий карасин