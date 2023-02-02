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Партия "За Грузию" требует сокращения срока безвиза для россиян

Партия "За Грузию" требует сокращения срока безвиза для россиян

Партия экс-премьера Георгия Гахария заявила о бесконтрольной миграции россиян в Грузию 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" внесла в парламент проект резолюции, в которой отмечена необходимость сокращения срока безвизового режима для россиян и сохранения запрета на прямые авиарейсы из-за бесконтрольной миграции. Власти Грузии не раз заявляли, что существующие механизмы контроля отвечают стоящим перед страной вызовам. По словам депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", никакого наплыва граждан России в Грузию нет, большинство из них - этнические грузины. Кроме того, большинство из прибывающих россиян возвращаются обратно или выезжают в другие страны. В партии "За Грузию" считают, что это является угрозой для безопасности Грузии.На сегодняшний день граждане России могут находится в Грузии без виз 365 дней. После им достаточно пересечь на несколько часов границу Грузии и отсчет срока безвизового пребывания начнется заново.Что касается прямого авиасообщения, Россия запретила с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Замминистра: отмена визового режима между Россией и Грузией не исключена>>"Сегодня осуществление Россией прямых рейсов в Грузию будет способствовать увеличению бесконтрольной волны миграции и создаст возможность обхода санкций гражданам России наряду с уже начатой различной деятельностью", - сказано в заявлении. В 2022 году россияне совершили в Грузию 1 087 257 визитов. Это в пять раз больше, чем в 2021 году и на четверть меньше чем в 2019 году, когда в Грузии был пик туризма. Граждане России могут въехать в Грузию через сухопутную границу (КПП "Верхний Ларс") или через третьи страны - по морю или на самолете.Министр: необходимости во введении виз для россиян в Грузии нет>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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