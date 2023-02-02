https://sputnik-georgia.ru/20230202/saakashvili-neset-otvetstvennost-za-chlenovreditelstvo--mdinaradze-274495840.html
Саакашвили несет ответственность за членовредительство – Мдинарадзе
Саакашвили несет ответственность за членовредительство – Мдинарадзе
Ответственность государства распространяется на каждого заключенного, но и у ответственности есть свои рамки, подчеркнул Мдинарадзе 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T15:55+0400
2023-02-02T15:55+0400
2023-02-02T15:55+0400
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михаил саакашвили
мамука мдинарадзе
рати брегадзе
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Государство не может взять на себя ответственность за членовредительство, которым занимается осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – это его ответственность, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В Тбилисском городском суде более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита, у Саакашвили кахексия (крайне сильное истощение организма человека) и деменция (одна из разновидностей слабоумия), что является основанием для освобождения пациента. Безусловно, ответственность государства распространяется на каждого заключенного, но и у ответственности есть свои рамки, подчеркнул Мдинарадзе. "Когда заключенный занимается членовредительством, ответственность за это всегда на членовредителе. В мире нет страны, которая возьмет на себе ответственность за членовредительство", - заявил Мдинарадзе в эфире телеканала "Рустави 2". Практика членовредительства существовала всегда, однако из-за подобного ультиматума ни одно государство не освободило заключенного. "Ни одно государство ни в каких-либо условиях членовредительства не следует террористическому ультиматуму, что членовредительство может быть основанием для освобождения", - подчеркнул Мдинарадзе. Помилует ли президент Грузии Саакашвили? Зурабишвили вновь задали неудобный вопрос>>Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, и представители Специальной пенитенциарной службы Минюста не могут взять на себя ответственность за это. При этом Брегадзе отметил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию, хотя объективных причин для этого нет. Он отметил, что это очередное продолжение членовредительства Саакашвили и оно поощряется политической силой. Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Глава "Грузинской мечты" обвинил CNN в распространении масштабной лжи>>Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, политика, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
Саакашвили несет ответственность за членовредительство – Мдинарадзе
Ответственность государства распространяется на каждого заключенного, но и у ответственности есть свои рамки, подчеркнул Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Государство не может взять на себя ответственность за членовредительство, которым занимается осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – это его ответственность, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
В Тбилисском городском суде более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита, у Саакашвили кахексия (крайне сильное истощение организма человека) и деменция (одна из разновидностей слабоумия), что является основанием для освобождения пациента.
"В каждой стране есть заключенные, которые занимаются членовредительством. Это печальная практика. Михаил Саакашвили не первый и не последний. Всегда были, есть и будут попытки освободиться путем членовредительства, поэтому государство всегда пытается понизить вытекающие из этого риски", - заявил Мдинарадзе.
Безусловно, ответственность государства распространяется на каждого заключенного, но и у ответственности есть свои рамки, подчеркнул Мдинарадзе.
"Когда заключенный занимается членовредительством, ответственность за это всегда на членовредителе. В мире нет страны, которая возьмет на себе ответственность за членовредительство", - заявил Мдинарадзе в эфире телеканала "Рустави 2
".
Практика членовредительства существовала всегда, однако из-за подобного ультиматума ни одно государство не освободило заключенного.
"Ни одно государство ни в каких-либо условиях членовредительства не следует террористическому ультиматуму, что членовредительство может быть основанием для освобождения", - подчеркнул Мдинарадзе.
Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, и представители Специальной пенитенциарной службы Минюста не могут взять на себя ответственность за это.
При этом Брегадзе отметил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию, хотя объективных причин для этого нет. Он отметил, что это очередное продолжение членовредительства Саакашвили и оно поощряется политической силой.
Страсти вокруг Саакашвили
В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди".
Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов.
Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья.
Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде.
Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.