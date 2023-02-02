https://sputnik-georgia.ru/20230202/saakashvili-neset-otvetstvennost-za-chlenovreditelstvo--mdinaradze-274495840.html

Саакашвили несет ответственность за членовредительство – Мдинарадзе

Саакашвили несет ответственность за членовредительство – Мдинарадзе

Ответственность государства распространяется на каждого заключенного, но и у ответственности есть свои рамки, подчеркнул Мдинарадзе 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T15:55+0400

2023-02-02T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Государство не может взять на себя ответственность за членовредительство, которым занимается осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – это его ответственность, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В Тбилисском городском суде более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита, у Саакашвили кахексия (крайне сильное истощение организма человека) и деменция (одна из разновидностей слабоумия), что является основанием для освобождения пациента. Безусловно, ответственность государства распространяется на каждого заключенного, но и у ответственности есть свои рамки, подчеркнул Мдинарадзе. "Когда заключенный занимается членовредительством, ответственность за это всегда на членовредителе. В мире нет страны, которая возьмет на себе ответственность за членовредительство", - заявил Мдинарадзе в эфире телеканала "Рустави 2". Практика членовредительства существовала всегда, однако из-за подобного ультиматума ни одно государство не освободило заключенного. "Ни одно государство ни в каких-либо условиях членовредительства не следует террористическому ультиматуму, что членовредительство может быть основанием для освобождения", - подчеркнул Мдинарадзе. Помилует ли президент Грузии Саакашвили? Зурабишвили вновь задали неудобный вопрос>>Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, и представители Специальной пенитенциарной службы Минюста не могут взять на себя ответственность за это. При этом Брегадзе отметил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию, хотя объективных причин для этого нет. Он отметил, что это очередное продолжение членовредительства Саакашвили и оно поощряется политической силой. Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Глава "Грузинской мечты" обвинил CNN в распространении масштабной лжи>>Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, рати брегадзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба