https://sputnik-georgia.ru/20230202/pomiluet-li-prezident-gruzii-saakashvili-zurabishvili-vnov-zadali-neudobnyy-vopros-274494843.html

Помилует ли президент Грузии Саакашвили? Зурабишвили вновь задали неудобный вопрос

Помилует ли президент Грузии Саакашвили? Зурабишвили вновь задали неудобный вопрос

Зурабишвили также говорила о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T14:52+0400

2023-02-02T14:52+0400

2023-02-02T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Отдельный случай не определяет европейское будущее страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос агентства Bloomberg, который касался возможного помилования осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Как пишет Bloomberg, Зурабишвили, у которой есть полномочия помиловать Саакашвили, не говорит о своих планах, однако не думает, что "отдельный случай определяет европейское будущее нашей страны". На данный момент президент Грузии избегает ответа касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". В интервью Зурабишвили также говорила о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС и заявила, что настало время для принятия Европой стратегического решения. По ее словам, страна не допустит еще одного поражения в этом вопросе. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал абсолютно неприемлемым связывать вопрос освобождения Саакашвили с предоставлением Грузии статуса кандидата. "Президент Грузии защищает имидж страны" – заявление администрации Зурабишвили>>Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, и представители Специальной пенитенциарной службы Минюста не могут взять на себя ответственность за это. При этом Брегадзе отметил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию, хотя объективных причин для этого нет. Он отметил, что это очередное продолжение членовредительства Саакашвили и оно поощряется политической силой. Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. "Цель - вовлечь Грузию в войну" - в Тбилиси резко ответили на заявление Зеленского>>Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, европа, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , рати брегадзе, тбилисский городской суд