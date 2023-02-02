https://sputnik-georgia.ru/20230202/skandal-vokrug-gelatskogo-monastyrya-patriarkhiya-i-eksperty-protiv-ministerstva-kultury-274475989.html

Скандал вокруг Гелатского монастыря: патриархия и эксперты против министерства культуры

Скандал вокруг Гелатского монастыря: патриархия и эксперты против министерства культуры

Новый скандал вокруг Гелатского монастыря набирает обороты 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T09:01+0400

2023-02-02T09:01+0400

2023-02-02T09:31+0400

грузия

новости

культура

гелати

имерети

давид iv строитель

юнеско

международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270141258_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_8f9b0b85c73b18fde22729004aaf61d7.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Патриархия Грузии осудила заявление министерства культуры Грузии, которое назвало последнее заключение Исследовательского центра Георгия Чубинашвили по состоянию храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса политически ангажированным. В заключении эксперты оценили последние работы по реставрации храма, в котором из-за протекания воды под угрозой оказались уникальные фрески, созданные в период с XII по XVIII века. В отчете говорится о недочетах работы и о нарушении правил реставрации фресок. Министерство культуры назвало отчет "сборником мнений конкретной, малочисленной группы политически ангажированных лиц". Согласно заявлению, патриархия посчитала нужным сделать свою оценку параллельно заключению иностранных экспертов. Кроме того, патриархия опровергла заявление министерства культуры о подготовке заключения в обход научного совета. "Что касается заявлений, что заключение осуществлено приватно и не имеет юридической легитимации, это не соответствует действительности", - подчеркнуто в заявлении патриархии. Реакция центраОпровергли факты, представленные министерством культуры, и в самом Исследовательском центре имени Георгия Чубинашвили, который подготовил заключение."К сожалению, в письме министерства явно прослеживается стремление политизировать проблему Гелати. Постоянно повторяется обвинение в том, что авторы доклада центра Чубинашвили руководствуются узкопартийными интересами", - отмечается в заявлении. Они опровергли политическую ангажированность при составлении отчета. Также центр отметил, что заключение было представлено на научном совете при высоком кворуме, а не было сделано в обход совета, как утверждает министерство."Председатель Совета не смог присутствовать на заседании по уважительной причине, но его заместитель присутствовал и вел заседание, что является нормальным явлением и, конечно, не является нарушением", - отмечается в заявлении. Скандал вокруг монастыря Гелати: новые обвинения и ответ министерства культуры>>Центр отмечает, что в протоколе заседания "руководители совета единогласно решили положительно оценить представленное заключение и направить его от имени центра в Патриархию Грузинской Апостольской Церкви". В центре также утверждают, что директор центра, который является руководителем научного совета, принимал непосредственное участие в разработке заключения.Ранее министерство культуры Грузии обвинило ученых, что из-за них оно не может продолжить реставрационные работы в комплексе. На данный момент реставрационные работы остановлены, так как министерство ждет заключения совместной миссии советников Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), посетивших Грузию в декабре. Миссия должна дать оценку общего состояния консервации монастырского комплекса Гелати, работ, проведенных Нацагентством по охране культурного наследия в 2021 и 2022 годах по улучшению консервации, методов и материалов, используемых для консервации и реставрации настенной росписи в соборе Пресвятой Богородицы, а также результата работ, проведенных группой экспертов, приглашенных Минкультом Грузии. Реставрация Гелати Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс. Власти Грузии приняли решение отреставрировать комплекс в 2008 году. Проблемы с храмом Пресвятой Богородицы начались в марте 2020 года, когда проверка показала, что восстановленная историческая крыша храма, покрытая черепицей, протекает. Попадавшая в храм вода уничтожала фрески в западном крыле храма. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили над храмом временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО, специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сара Стефанини, климатолог Алессандро Массари и специалист по росписи стен Марио Пульери). На данный момент проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гелати

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, гелати, имерети, давид iv строитель, юнеско, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)