https://sputnik-georgia.ru/20230202/zapad-khochet-prevratit-gruziyu-v-razdrazhitel-dlya-rossii---lavrov-274493607.html

Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России - Лавров

Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России - Лавров

Лавров подчеркнул, что правительство Грузии руководствуется национальными интересами 02.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель для России", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.Лавров подчеркнул, что правительство Грузии в ответ на давление Запада с требованиями ввести санкции против РФ руководствуется национальными интересами."Есть заявления премьера (Грузии - ред.), его министров о том, что в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт - даже там такая терминология пошла в ход - мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, энергоносители мы получаем - это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа", - декламировал Лавров позицию Тбилиси.Президент Грузии, слава Богу, не определяет пути развития страны - Лавров>>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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